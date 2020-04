Uomini e Donne, Maria De Filippi spiega le novità a Gemma Galgani e Giovanna Abate

Uomini e donne, storico dating show di Canale 5, cambia veste e formula a causa della grave emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, che impone tra le tante anche il distanziamento sociale e l’abolizione di assembramenti. Dopo una lunga pausa dal video, Uomini e Donne tornerà lunedì 20 aprile, subito dopo la soap opera spagnola Una Vita, alle 14,45 sulla rete ammiraglia Mediaset, con una modalità differente rispetto a quella fino ad oggi conosciuta.

Nella versione classica i tronisti e le troniste si confrontano con i parterre di corteggiatori e corteggiatrici, mentre come i telespettatori sanno nella versione over il parterre femminile delle dame si contrappone a quello maschile dei cavalieri, una modalità che non potremo più vedere per molto tempo, optando invece per una formula nuova che è stata spiegata e dettagliata da Maria De Filippi in un video promozionale, condiviso nelle ultime ore nei profili ufficiali e social del programma.

Maria De Filippi spiega le novità a Gemma Galgani e Giovanna Abate

Erano tanti i rumors che da settimane si rincorrevano circa una riformulazione del celebre programma condotto da Maria De Filippi. A fare chiarezza è stata la stessa conduttrice che ha spiegato in un promo rivolto ai telespettatori e a due protagoniste assolute del programma, Gemma Galgani e Giovanna Abate, le novità che la produzione ha apportato al format: “Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone attraverso la scrittura…I rischi possono essere due: l’uomo con cui chattate ve lo immaginate in un modo, mentre nella realtà è diverso” – quindi ha aggiunto – “l’altro rischio è che l’uomo possa dire di avervi prese in giro“…

Inutile dire che Gemma e Giovanna sono rimaste sorprese dalle novità, che riportano al centro della conoscenza non tanto l’aspetto fisico, quanto la persona stessa, il suo carattere, la sua personalità, che può celare anche molte insidie. Ancora una volta Maria De Filippi – e la sua squadra di lavoro – diventano pionieri di un nuovo modo di fare televisione, ma soprattutto un nuovo modo di vivere l’amore al tempo del coronavirus.

Maria ha poi aggiunto nel suo promo: “Attraverso la scrittura potreste trovare ciò che cercavate da sempre…Può anche essere Gemma che la realtà non corrisponda all’idea esatta che ti sei fatta, ma le parole che ti ha scritto sono state importanti che la voglia di stare con lui continua…Quindi la scrittura è diventata la sostanza“.

Queen Mary si confronterò quindi con un’altra sfida, che poi in realtà è a ben pensarci un ritorno al passato, quando la comunicazione, le parole ed il dialogo erano la base di un rapporto. Aspetti di una stessa luna presente, che però sono stati da tempo ormai offuscati dall’aspetto fisico e dalle apparenze. Grazie a questa nuova formula le due protagoniste assolute di Uomini e Donne riusciranno a trovare il loro principe azzurro?