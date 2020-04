"Uomini e Donne" torna in TV dal 20 aprile: ecco tutte le novità

L’ultima puntata di “Uomini e Donne” è stata mandata in onda su Canale 5 nella giornata del 13 marzo, per poi essere sospeso una settimana prima rispetto a quanto annunciato da Mediaset. Una decisione che, secondo i rumor, sarebbe stata presa anche da Maria De Filippi, come una forma di solidarietà verso “Avanti un altro!”.

Come svelato da Giuseppe Candela di “Dagospia“, “Uomini e Donne” potrebbe ritornare dal 20 aprile su Canale 5. Mediaset infatti, con la cancellazione del dating show, ha visto crollare gli ascolti con ripercussioni sia sulle soap opera che su “Pomeriggio Cinque“.

Uomini e Donne ritorna su Canale 5

Questa indiscrezione viene confermata anche da “Tv Blog”: “Saranno trasmesse puntate inedite. Molto probabilmente si ripartirà dalle puntate che erano state registrate prima della sospensione del programma e che non erano mai andate in onda. Poi spazio alla nuova versione, al momento top secret, ideata in piena emergenza coronavirus”.

La nuova versione del dating show viene spiegata meglio nel tweet rilasciato da “Bubino Blog”: “Lunedì 20 aprile torna Uomini e Donne con la nuova formula ‘stare vicini stare lontani’, nel rispetto delle norme vigenti. Il crollo degli ascolti pomeridiani di Canale 5 non poteva reggere a lungo senza, che piaccia o meno, il suo vero pilastro (di ascolti e incassi pubblicitari)”.

L’autrice di “Uomini e Donne“, Raffaella Mennoia, sul profilo Instagram ha dichiarato che insieme al suo staff, nonostante l’emergenza, sta continuando a lavorare per “Uomini e Donne“. Infatti sulla homepage del sito “Witty Tv” è presente la scritta “Vuoi corteggiare con le parole?“, dove si può scegliere di parlare con Gemma Galgani o Giovanna Abate.

Per la cronaca, il braccio destro di Maria De Filippi ha dichiarato che stanno lavorando sulla nuova edizione di “Temptation Island”, smentendo quindi una possibile chiusura.