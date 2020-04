"Uomini e Donne", nuovi dettagli sulla ripresa: la protagonista sarà Giovanna Abate

Il talk show dei sentimenti “Uomini e Donne” è ormai fermo da poco più di un mese a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, che il nostro paese sta vivendo. Dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori sono rinchiusi nelle loro abitazioni in uno stato di quarantena forzata e così i loro percorsi sono rimasti a metà, senza conoscere la piega che avrebbero poi preso.

Il talk show, ogni anno a partire dal mese di giugno e fino a settembre, ha sempre preso una pausa estiva lunga 3 mesi e dato che la pandemia è ben lontana dalla sua fine, Maria De Filippi e gli autori di “Uomini e Donne”, hanno deciso di trovare un’alternativa e tornare in onda. E così pochi giorni fa, Raffaella Mennoia, braccio destro di Queen Mary, ha annunciato che il talk show riprenderà il prossimo 20 aprile.

Nessuna informazione era però stata aggiunta e le modalità di rientro assolutamente sconosciute, l’unica certezza era la data del 20 aprile. Oggi però qualche notizia in più è stata fornita dalla tronista Giovanna Abate, la quale ha ammesso che vivrà delle situazioni diverse e completamente inedite per il talk show, difatti i suoi corteggiatori non potranno essere presenti in studio e la loro conoscenza proseguirà via collegamento.

Annunciando le puntate speciali, Giovanna è tornata sui social utilizzando il profilo Instagram di Raffaella Mennoia e attraverso alcune storie ha confessato di essere molto agitata: “Manca pochissimo eh, perché il 20 aprile arriva e finalmente ci potete rivedere. Possiamo ricominciare l’avventura. Non ci siamo persi d’animo, anzi io sono agitatissima, stra emozionata e non so cosa mi aspetta, l’ho sentito ma adesso lo vado a provare“.

Insomma la protagonista delle puntate speciali di “Uomini e Donne” sarà Giovanna Abate, la quale è nata e vive a Roma e rispetto agli altri partecipanti che vivono in altri paesi d’Italia, ha la possibilità di potersi muovere e raggiungere gli studi di Cinecittà. Non resta che attendere la messa in onda delle puntate e scoprire questa nuova formula.