"Uomini e Donne", nuova formula: gli opinionisti Tina e Gianni ci saranno

Lunedì 20 aprile torna sul piccolo schermo “Uomini e Donne“. Il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi è stato bruscamente interrotto a causa del Coronavirus e ormai da poco più di un mese non va in onda. Le cose però stanno per cambiare e ben presto assisteremo alle vicende amorose dei protagonisti attraverso una nuova formula.

Al centro della scena troveremo la tronista Giovanna Abate e la dama Gemma Galgani, le quali proveranno a conoscere nuovi pretendenti attraverso la parola e con l’utilizzo della chat. Difatti non ci sarà lo studio, non ci sarà il pubblico, non ci sarà il contatto fisico, ma solo le due donne che da una grande stanza degli studi Mediaset potranno interagire con i loro corteggiatori.

Sarà sicuramente una formula inedita, quella di “Uomini e Donne” a cui assisteremo a partire dal prossimo 20 aprile e a tal proposito una domanda sorge spontanea: Tina e Gianni, storici opinionisti della trasmissione, ci saranno? La risposta a tale quesito sembra essere affermativa, difatti non solo Tina e Gianni ci saranno, ma dai loro rispettivi camerini elargiranno consigli a Giovanna e Gemma, accompagnandole nei loro appuntamenti al buio.

E’ stato Sperti a rivelare la sua presenza e quella della sua collega nelle nuove registrazioni. Difatti l’opinionista, attraverso il proprio profilo Instagram ha postato uno scatto che lo ritrae insieme a Tina, rispettando il distanziamento sociale, nei corridoi dove viene registrato “Uomini e Donne”. La foto è accompagnata dalla scritta: “Distanti ma vicini. Stiamo tornando“.

Insomma ogni dubbio è stato fugato e anche gli opinionisti storici della trasmissione prenderanno parte a questa nuova formula di “Uomini e Donne”. E dato che ci saranno sia Tina sia Gemma, seppur a distanza, con ogni probabilità si renderanno ancora una volta protagoniste dei siparietti trash a cui ci hanno abituati negli ultimi anni.