U&D, Giulio Raselli esce allo scoperto e dice la sua sul trono di Giovanna: le parole che sorprendono

Da pochi giorni è andata in onda la scelta di Giulio Raselli a “Uomini e Donne” e le polemiche durante e dopo quel momento non accennano a placarsi. Dopo un percorso durato quattro mesi, Raselli ha preferito Giulia D’Urso alla sua rivale Giovanna Abate e in molti hanno criticato la decisione del tronista, soprattutto perchè le voci di una conoscenza pregressa tra lui e Giulia, questa estate a Formentera, si fanno sempre più insistenti.

La vera protagonista del trono è stata però Giovanna, la quale si è sempre mostrata esuberante e senza peli sulla lingua conquistando di fatto il pubblico e l’opinionista Gianni Sperti. Il momento della scelta è stato di alta tensione, con Giulio e Giovanna che hanno discusso in maniera forte e accesa, tra lo stupore del pubblico in studio e a casa. Difatti il web si è schierato a favore di Giovanna, attaccando Giulio per il poco tatto mostrato in quel momento.

Grazie al consenso riscosso dalla Abate, Maria De Filippi ha deciso di affidarle il trono e di fatto Giovanna è diventata la nuova tronista di “Uomini e Donne”. Dopo la registrazione nella quale veniva annunciata la notizia, per la prima volta dopo la scelta, Giulio è uscito allo scoperto e ha espresso la propria opinione in merito, utilizzando parole che hanno stupito tutti.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Raselli ha pubblicato delle storie nelle quali esprime il proprio pensiero: “Io credo che sia una cosa giusta. E’ un’opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere. Quindi sono convinto che troverà la persona giusta per lei!“.

Parole dolci quelle espresse da Giulio ad indirizzo di Giovanna, eppure dopo l’ultimo incontro – o meglio scontro – tra i due, non sembrava che l’ex tronista potesse essere così carino nei riguardi della sua ex corteggiatrice. Le parole di Giulio però non sono terminate così e ne ha approfittato per rispondere anche al suo ex collega, Alessandro Zarino.

Il percorso di Alessandro a “Uomini e Donne” è stato abbastanza tormentato e caratterizzato da scontri proprio con Raselli, con la redazione che ha protetto Giulio a più riprese a scapito di Alessandro. Le allusioni di Zarino erano riferite ad un possibile accordo tra Giulio e Giulia e adesso Raselli ha risposto al suo nemico: “Di solito chi scredita è perchè ha grandi difficoltà ad emergere“. Insomma le polemiche non accennano a placarsi e chissà se Alessandro abbia intenzione di rispondergli.