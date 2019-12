"U&D": Veronica Burchielli abbandona il trono ed esce con Alessandro Zarino

Giornata di anticipazioni del famoso dating show “Uomini e Donne“, condotto come sempre dalla celebre presentatrice Mediaset, Maria De Filippi. In molti sono i fan del format che attendono con trepidazione le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse nei giorni a seguire, ed anche questa volta le attese sono soddisfatte da tante novità e colpi di scena.

Uno dei colpi di scena più inaspettati riguarda proprio Veronica Burchielli; la ragazza venne al tempo pesantemente criticata per il suo “no” detto ad Alessandro Zarino, divenendo così lei la protagonista del trono classico. Salita infatti al trono, Veronica è stata attaccata da più fronti da parte del pubblico in studio, ed anche dai partecipanti, per il suo comportamento nei confronti di Zarino.

La Burchielli ha deciso di abbandonare il trono, e ha lasciato il suo ruolo di tronista proprio per la stessa persona alla quale la ragazza ha detto “no”, ossia Zarino. Infatti secondo una fonte certa, proveniente dal “IlVicolodellenews.it“, sono state pubblicate le anticipazioni.

Si legge infatti che la Burchielli si dirige a Napoli per incontrare Zarino, cercando di convincerlo di venire in studio, ma dopo tutto quello che ha subito, il ragazzo, con giusta ragione, non si fida, ma lei insiste e lo convince a partecipare di nuovo al dating show.

Subito nel corso della puntata, Tina attacca la Burchielli dandole della falsa, ma la ragazza senza scomporsi la manda a quel paese. A questo punto iniziano una serie di insulti su insulti, fino a quando le cose poi non si calmano, e la Burchielli dice a Zarino che il suo trono ha senso continuarlo solo se lui è presente, altrimenti seduta stante, si alza ed usciranno insieme dallo studio.

Il ragazzo non ha alcuna intenzione di restare, così i due si alzano, si abbracciano ed escono insieme dallo studio, dichiarando la fine del ruolo di tronista di Veronica, con la speranza che sia invece l’inizio di un nuovo amore, soprattutto duraturo.