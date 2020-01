Uomini e Donne, Giovanna Abate è la nuova tronista

Nella registrazione odierna di Uomini e Donne, è stata presentata la nuova tronista. Si tratta di Giovanna Abate. La ragazza, dagli occhi di ghiaccio, dopo essere stata una delle corteggiatrici di Giulio Raselli, ha finalmente l’occasione giusta di trovare il vero amore. Infatti, nella durata del trono precedente, la ragazza ha dimostrato di avere carattere e si è fatta apprezzare molto dal pubblico e dall’opinionista storico Gianni Sperti.

Quest’ultimo, durante la scelta di Giulio Raselli ricaduta su Giulia d’Urso, ha augurato a Giovanna di trovare il vero amore ed un uomo che possa amarla per la splendida persona qual è. La profezia dell’opinionista si è avverata in parte in quanto, dalla prossima settimana, la mora, potrà sedersi sul trono ed accogliere tutti i corteggiatori che scenderanno per lei e per conquistare il suo cuore.

Se Gianni Sperti ed il pubblico hanno apprezzato Giovanna come corteggiatrice e come donna, Tina Cipollari ha un’opinione diversa. La vamp di Viterbo, infatti, non ha mai nascosto la preferenza per Giulia soprattutto per l’alchimia tangibile con il tronista. In particolare, però, Tina ha sempre redarguito l’Abate di essere troppo spigolosa e puntigliosa. Nelle vesti da tronista scopriremo se la Cipollari cambierà idea sulla ragazza oppure resterà col medesimo pensiero.

Un percorso controverso

L’avventura di Giovanna Abate a Uomini e Donne non si è conclusa con la scelta di Giulio Raselli. Infatti, la ragazza dagli occhi cerulei, tornerà in studio nelle vesti da tronista ma con un bagaglio di esperienza in più. Senza dubbio, il percorso da corteggiatrice ha formato e smussato gli angoli del suo carattere.

Giovanna è stata sicuramente una delle corteggiatrici più determinate nella storia di Uomini e Donne. Il suo carisma ha ricordato quello di altre ragazze che hanno lasciato un segno tangibile nella trasmissione come Giulia De Lellis e Sonia Lorenzin. Il dualismo con Giulia d’Urso non ha fatto altro che renderla più matura e predisposta ad una sana competizione.