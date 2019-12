"U&D", l’opinione di Giovanna Abate sulla segnalazione della rivale Giulia D’Urso

Dura ormai da qualche mese il trono del Piemontese Giulio Raselli, che detiene il posto di tronista da qualche tempo, e vede come principali corteggiatrici le due ragazze Giovanna Abate e Giulia D’Urso, che si contengono l’amore di Raselli. Ovviamente si parla del famoso dating show “Uomini e Donne“, condotto come sempre dalla famosa conduttrice Maria De Filippi.

Di certo Raselli appare essere un personaggio che più di tutti, riesce sempre a trovare modo di dirigere l’attenzione mediatica sulla sua persona. Tra una critica, un’indecisione e qualche pettegolezzo di troppo, riesce sempre a creare notizia. Ma questa volta a creare lo scoop non è stato Giulio, bensì una delle sue corteggiatrice, si parla di Giulia D’Urso.

Di recente, come in molti sanno, una segnalazione ha messo in discussione la veridicità dei sentimenti di Giulia nei confronti del tronista, in quanto è stata intercettata mentre baciava un altro uomo, nella fattispecie un suo ex fidanzato, calciatore di serie A, in un noto locale di Milano, in occasione di una festa di compleanno di un amico in comune.

In poco tempo la faccenda è divenuta di dominio pubblico, e durante l’ultima puntata, anche la rivale di Giulia, Giovanna Abate, dice la sua in merito alla questione: “Gli ho aperto le porte di casa mia, ma di fronte alla segnalazione di Giulia è passato tutto in secondo piano.”

Inoltre Giovanna aggiunge che in realtà, nonostante i suoi sentimenti, e i suoi modi di manifestarlo a Giulio, quest’ultimo sembra fare fatica a trasmettere tranquillità e certezza alla donna. In ultimo, per ciò che concerne ancora la questione di Giulia, Giovanna afferma in maniera secca e concisa: “Voce del popolo, voce di Dio” spiegando che Giulia dovrebbe fare più attenzione alle amicizie di cui si circonda, e che non dovrebbe prendere sotto gamba la questione di corteggiare Giulio, che a quanto pare ha fatto.