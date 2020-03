U&D, Giorgio Manetti lancia lo slogan contro il coronavirus: "Resistere per esistere". Il messaggio ai fan

Il coronavirus non guarda in faccia nessuno: chiunque è a rischio contagio, senza differenze di razza né di classe sociale. Anche i vip o i personaggi noti del mondo dello spettacolo, si sono dovuti ritirare nelle proprie abitazioni e isolarsi dal mondo finché la quarantena sarà in vigore.

Giorgio Manetti, dalle mura della sua abitazione, ha voluto stare vicino ai suoi fan e cercare di mandare un messaggio di incoraggiamento a tutti quelli che ancora lo seguono con affetto. La notorietà per Manetti è arrivata grazie al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, quando approdò al trono over e iniziò la sua tormentata storia con Gemma Galgani.

Ora l’ex cavaliere fiorentino è felicemente fidanzato con Caterina, una bionda e bella signora che conosceva Giorgio in tempi non sospetti e con la quale è ricominciato ad ardere il fuoco della passione, tanto che i due al momento convivono insieme felici e contenti. Altra sorte è toccata, invece, alla Galgani ancora indaffarata, davanti alle telecamere di Canale 5, a trovare l’amore che tanto sogna.

Uomini e donne: Giorgio Manetti parla ai suoi fan e lancia lo slogan contro il Coronavirus

Seduto comodamente sul suo divano, Giorgio Manetti ha voluto far sentire la sua vicinanza ai suoi followers di Instagram – al momento più di 103.000 – girando un filmato e pubblicandolo sul suo profilo: “Ciao amici, ancora chiusi in casa purtroppo. E’ dura ma bisogna resistere!“, esordisce il gabbiano di Firenze, per poi continuare: “Comunque ascoltiamo la musica, un bel film e ci passa il tempo. Io vi abbraccio tutti“.

Un pensiero poi lo rivolge anche a chi sta combattendo una battaglia personale per sopravvivere a questo maledetto mostro che ha deciso di dichiararci guerra: “Un abbraccio particolare a chi veramente soffre in una camera di ospedale o di rianimazione e sta veramente male!“, poi invia un bacio a tutti con la mano.

Infine, accanto al post lancia uno slogan per dare coraggio e far capire quanto sia importante che in questo momento tutti facciano la propria parte e si impegnino a sconfiggere questo terribile virus: “Resistere per esistere, state in casa e pensate positivo, finirà anche questa….poi qualcuno ci spiegherà che diavolo è successo! Love”.