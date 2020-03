Giorgio Manetti attacca Kikò Nalli e rivela la verità sul suo rapporto con Tina

Tutti ricorderanno Giorgio Manetti, il gabbiano che per qualche anno è stato uno dei protagonisti del trono over di “Uomini e Donne” e che aveva intrapreso una relazione amorosa con la dama Gemma Galgani, terminata poi in malo modo. L’amore tra Giorgio e Gemma fece sognare l’Italia intera e quando la Galgani lasciò Manetti, il famoso 4 settembre, tante cose cambiarono.

La relazione tra i due portò a far si che l’antipatia tra la dama e Tina Cipollari crescesse sempre più, con la vamp che attaccava la Galgani, cosa che ancora oggi non si è mai arenata. Tina e Gemma sono nemiche per la pelle e sicuramente Giorgio ha fatto la sua parte. La Cipollari non ha mai perso occasione per far ingelosire la Galgani e a più riprese chiedeva a Giorgio di ballare con lei in puntata, si abbracciavano, ridevano e scherzavano insieme.

Durante una recente intervista, Kikò Nalli ex marito della vamp ha lasciato intendere che dietro la separazione dalla moglie poteva in qualche modo esserci l’ombra di Manetti, ammettendo che tra i due ci fossero degli apprezzamenti e che a nessuno potevano essere messe le manette, benchè meno a Tina. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Tutto“, Giorgio ha risposto per le rime a Kikò smentendo di fatto le sue illazioni.

Manetti ha tuonato: “Sono tutte cavolate“, raccontando poi il legame che lo lega alla Cipollari: “A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole“. Dunque Giorgio ha ammesso che con Tina si tratta esclusivamente di un’amicizia e nulla più, d’altronde il gabbiano, archiviata la parentesi Gemma, è felice accanto alla sua compagna Caterina. In merito al legame con Tina, Giorgio ha dichiarato di frequentare il locale di Vincenzo Ferrara, compagno della vamp, dato che entrambi sono fiorentini e il ristorante è ubicato proprio a Firenze.

Per quanto riguarda Vincenzo, Giorgio ha ammesso che si tratta di una “bella persona” e ha poi rivelato un importante notizia professionale: “A fine maggio uscirà un cortometraggio in cui sarò protagonista, reciterò in inglese e lo presenterò a Los Angeles“. Si tratta insomma di una bella notizia che sicuramente farà piacere ai suoi numerosi fan. Giorgio Manetti ha ormai voltato pagina e lontani sono i tempi in cui lo si vedeva a “Uomini e Donne” mentre litigava con Gemma o veniva apprezzato dalle tante donne che approdavano in trasmissione con l’intento di corteggiarlo.