U&D, Anna Tedesco al vetriolo contro Gianni Sperti, Ida e Riccardo. Su Giorgio Manetti: "Ecco perché è mio amico"

Anna Tedesco, la bionda dama del trono over di “Uomini e Donne“, tramite una diretta su Instagram ha parlato con i suoi followers rivelando il suo pensiero su alcuni protagonisti del dating show di Maria De Filippi. L’argomento si è spostato anche su Gianni Sperti, con il quale Anna ultimamente non sembra andare molto d’accordo.

Sperti, infatti, in varie occasioni ha insinuato che tra lei e Giorgio Manetti ci sarebbe ben altro rispetto ad una semplice amicizia. La Tedesco ha sempre rigettato questa ipotesi, continuando a sostenere che il rapporto tra lei e il gabbiano fiorentino è solo amichevole: “Io lo chiamo inquisitore” afferma riferendosi a Sperti “Non gli rispondo, ed è un suo problema e non il mio. Se mi porta le prove va bene… Un uomo fuori? Ma chi è quel deficiente che manda la propria donna a baciarsi con altri uomini? Io non potrei accettare!”.

U&D, Anna Tedesco a ruota libera

Su Manetti spende parole di stima e affetto, sostenendo che sia rimasto nella storia del programma per i suoi modi garbati e cortesi “mai fuori dalle righe“, per questa ragione tra di loro è nata una bella amicizia: “Ecco perché è mio amico, mi ha sempre rispettato. Ha sclerato anche lui, ma chi non sclera in quel contesto dopo tanti attacchi”, lo ha infine giustificato la Tedesco.

Chi proprio non riesce a digerire sono Ida e Riccardo, in quanto la loro storia sembra averla stufata e annoiata, ma a riguardo non vuole rilasciare alcuna dichiarazione e si trincera dietro un secco “No comment!“, anche se non riesce a trattenere il suo disappunto per la troppa attenzione a loro riservata nelle ultime puntate: “Come si sono stufati i telespettatori, figuriamoci noi che stiamo lì dentro!”, ha chiosato la Tedesco.

La Tedesco si complimenta con le sue colleghe di parterre, definendole “donne profonde che hanno un vissuto alle spalle“, mentre per i cavalieri non ha la solita stima in quanto li definisce “primedonne” e poco sinceri.

Al momento Anna non ha ancora trovato la sua anima gemella, anche se nelle ultime puntate andate in onda sembra che ci sia un buon feeling con un cavaliere da poco arrivato in studio. Vedremo se potranno arrivare delle novità via social, in attesa che le registrazioni riprendano passata l’emergenza Coronavirus.