Uomini e Donne, le nuove puntate potrebbero andare in onda su Witty TV

Con un comunicato stampa, Mediaset ha annunciato la sospensione di quattro programmi, tra cui “Uomini e Donne”: “Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day-time vengono rimodulati nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo 2020. Nel caso di Uomini e Donne, programma legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione”.

Il dating show quindi doveva andare in onda sino a venerdì, per poi essere sospeso da lunedì 23 marzo. Eppure già dalla giornata del 16, come hanno potuto vedere i telespettatori da casa, la trasmissione condotta da Maria De Filippi non è andata in onda.

Come riportato dal sito “Davide Maggio“, questa decisione sarebbe stata presa esclusivamente da Maria De Filippi con lo scopo di compiere un gesto di solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis. Lo showman infatti, con un post sui propri canali social, ha dichiarato di essere rimasto molto deluso dalla sospensione di “Avanti un altro!”, poiché era già stato registrato nei mesi scorsi.

Il futuro di “Uomini e Donne”

Nonostante questa sospensione, Maria De Filippi starebbe ancora cercando di mandare in onda U&D. Come riportato da “Davide Maggio”, Queen Mary vorrebbe portare le puntate inedite su “Witty Tv“, il portale multimediale fondato dalla società di produzione “Fascino PGT S.r.l” diretta proprio da Maria De Filippi.

Infatti sul sito possiamo leggere che: “Le puntate inedite di Uomini e Donne potrebbero essere rilasciate su Witty TV, la piattaforma streaming di Fascino”. Su “Witty Tv” sono già presenti le vecchie puntate di “U&D”, e gli altri programmi prodotti da Maria De Filippi come “Amici”, “C’è posta per te”, “L’intervista”, “Tú sí que vales”, “Maurizio Costanzo Show” e “Temptation Island”.

Il portale però, almeno fino a questo momento, non ha mai pubblicato delle puntate inedite. La sospensione di “Mediaset” però potrebbe far cambiare le carte in tavola a Maria De Filippi e al suo staff.