Uomini e Donne, un altro corteggiatore positivo al Coronavirus

Il Coronavirus non si ferma e in questi giorni anche molte persone appartenenti al mondo dello spettacolo stanno contraendo il virus. Tra questi è giusto annoverare volti noti di Uomini e Donne come l’ex tronista Leonardo Greco e l’ex corteggiatore Alessandro Cannataro. Purtroppo, nelle ultime ore, un altro corteggiatore ha contratto il virus. Stiamo parlando di Camillo Agnello, famoso per essere stato in studio provando a conquistare dapprima la tronista Silvia Raffaele e poi la collega Anna Munafò.

Il ragazzo, apprezzato per la sua sensibilità e dolcezza, ha scritto un post toccante su Instagram: “I vostri messaggi hanno commosso. Volevo dirvi che ho preso questo virus non so come. Penso possa succedere. In questo momento, sto relativamente bene”, ha poi concluso così il suo lungo messaggio: “Tuteliamo il prossimo mantenendo la promessa di stare a casa. Questo virus non risparmia nessuno”.

Molti sono stati i messaggi e i commenti di chi ha deciso di mostrare tutta la sensibilità e la solidarietà al ragazzo. Le parole di Camillo, come quelle dei suoi colleghi, sono da interpretare soprattutto come monito per i più giovani ancora restii alla reale potenza di questo virus ancora in parte sconosciuto. Che le sue parole possano servire a sensibilizzare ancor di più i miscredenti.

Altri messaggi solidali

Non solo Camillo Agnello e Alessandro Cannataro hanno scelto Instagram per parlare del contagio da Covid-19. Infatti, qualche giorno fa, anche la dama piemontese del trono over, Gemma Galgani ha dato il suo contributo. La donna, infatti, ha mostrato tutta la sua gratitudine ai medici e agli infermieri che in queste ultime settimane stanno mettendo l’anima per risolvere questa emergenza sanitaria.

Altri personaggi della televisione utilizzano i social network per parlare di un eventuale contagio e soprattutto cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica a quello che è il reale problema che riguarda il nostro paese e non solo.