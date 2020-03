Coronavirus, positivo ex corteggiatore di "Uomini e Donne"

Continua a seminare il panico e a far lievitare il numero dei contagi. Il coronavirus esaspera tutti e questa volta a risultare positivo al Covid-19 è un ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore a Temptation Island 2019. Stiamo parlando del moro Alessandro Cannataro che in molti ricorderanno per essere stato uno degli cavalieri pronto a conquistare il cuore della tronista Sara Affi Fella.

Il ragazzo, con un lungo post, ha affermato di aver scoperto di essere positivo al risultato del tampone e nonostante la grande paura e preoccupazione, ci tiene a ringraziare tutti coloro che gli stanno dimostrando affetto e stima a distanza per questa brutta disavventura che è diventata, a tutti gli effetti, una pandemia. Nonostante tutto, il bel Cannataro, si mostra sempre con gli occhi vispi e pieni di vita.

L’obiettivo di voler postare la sua foto con la mascherina su Instagram nasce soprattutto per sensibilizzare tanti giovani come lui che si credono immuni da un simile contagio. Alessandro ha trascorso due settimane molto dure e sofferte ma, ad oggi, dimostra tutta la sua indole da gladiatore così come aveva dimostrato nello studio di Uomini e Donne e nel resort in Sardegna a Temptation Island.

Migliaia di contagi

Alessandro Cannataro, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, è solo l’ultimo di una lunghissima serie di persone contagiate a causa del coronavirus. Purtroppo, seguendo le stime dei telegiornali, i numeri sono ancora crescenti ma allo stesso tempo lievitano anche i numeri delle persone che guariscono dall’infezione del Covid-19.

Qualche giorno fa, un altro ex protagonista di Uomini e Donne, aveva parlato delle sue condizioni di salute. Stiamo parlando dell’ex tronista Leonardo Greco che qualche anno fa sedeva sul trono più ambito d’Italia. Periodo in cui non esisteva ancora il trono over.