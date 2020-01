Giorgio Manetti è stato una figura fondamentale, per un periodo di tempo, al trono over di “Uomini e Donne“. I fan della trasmissione di Maria De Filippi ricorderanno, senza ombra di dubbio, la coinvolgente storia tra lui e Gemma Galgani che ha appassionato tantissimo il pubblico.

Di questa loro storia se ne è continuato a parlare per parecchio tempo e su Canale 5 è andato in onda anche uno speciale durante cui la Galgani ha letto una lettera al gabbiano fiorentino per cercare di riconquistarlo. Purtroppo per lei, a niente sono valsi i suoi infiniti tentativi – arrivati anche a delle vere e proprie suppliche – per rimettere insieme i cocci del loro amore. Ora Manetti ha una nuova compagna con la quale ha iniziato una convivenza, mentre Gemma è ancora alle prese con le turbolenti conoscenze nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, over: Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

E proprio di questo, Giorgio Manetti torna a parlare sulle pagine del settimanale “Vero TV“, dove ha rilasciato un’intervista che ha sorpreso molto. Il bel fiorentino a rivelato di stare male per Gemma Galgani, accendendo la curiosità dei fan che sperano sempre in un loro ricongiungimento. Ma subito dopo Manetti calma gli animi e spiega la sua affermazione: “Vederla soffrire durante la messa in onda del programma, mi fa stare male. Ma se è quello che desidera è questo, apparire ancora sul piccolo schermo, beh le auguro il meglio che possa avere”, facendo pensare che in fondo sono rimasti quel rispetto e affetto che dovrebbero rimanere quando una storia finisce civilmente.

Sicuramente per Manetti, il capitolo Gemma rimarrà chiuso per sempre, ma nonostante ciò l’uomo non può fare a meno di provare una certa empatia nei suoi confronti però tiene a precisare un punto per lui fondamentale: “Lei potrebbe trovare l’amore anche lontano dalle telecamere”.

Rilascia anche un commento circa la trasmissione che lo ha ospitato, prendendo le distanze da ciò che “Uomini e Donne” è diventato: “È un programma che non sento più mio. Oggi vedo solo persone che litigano, non c’è più voglia di trovare davvero l’anima gemella”, parole che riportano alla mente i recenti fatti intorno a Juan Luis Ciano, il cavaliere che è stato aspramente criticato proprio da Gemma, convinta del fatto che fosse venuto in trasmissione solo per sfruttare la sua immagine e trarne un tornaconto personale in fatto di notorietà. Insomma, i fan del gabbiano dovranno mettersi l’anima in pace perché, a quanto sembra, non esiste nessuna possibilità di un suo ritorno a Mediaset.