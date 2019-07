U&D, Giorgio Manetti commenta la conoscenza con Gemma Galgani: "Mi ha portato bene!"

La storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti ha segnato un momento molto importante per il programma “Uomini e Donne“, nella versione del trono over. La loro relazione ha appassionato molti i telespettatori che si auguravano quel lieto fine che non è mai arrivato.

Ad oggi, la loro relazione è totalmente archiviata e sia Giorgio che Gemma si sono lasciati alle spalle i vecchi rancori per continuare i loro percorsi di vita. Percorsi che li hanno allontanati sia sentimentalmente che fisicamente: infatti la Galgani ha deciso di rimanere in trasmissione e rimettersi in gioco, mentre Manetti ha scelto di iniziare un’avventura professionale lontano dalle telecamere di Canale 5, aprendo un’Agenzia di organizzazione eventi.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a parlare della conoscenza con Gemma Galgani

Ma i fan non si arrendono a queste decisioni e spesso ritornano a parlare delle passate esperienze sia con Gemma che con Giorgio: questa volta è toccato a Manetti rispondere ad una followers che, sul profilo Instagram del gabbiano fiorentino, ha rivolto una domanda circa la sua passata conoscenza con la bionda torinese: “Ti ha portato bene, la conoscenza di Gemma!!??”, ha chiesto l’utente.

Manetti, con la sua solita calma e flemma, ha risposto in totale serenità e sincerità: “Si cara, mi ha fatto conoscere a moltissimi italiani: la tv tira fuori il meglio ma anche il peggio delle persone. Evidentemente, se tu sei quì a commentare, con me ha tirato fuori il meglio. E il pubblico non è così stupido come crede qualcuno…vero?”, ammettendo che la storia con la Galgani gli abbia regalato molta popolarità.

In questo ultimo periodo si vociferava un suo ritorno a “Uomini e Donne”, eventualità che non è ancora stata né confermata né smentita dal diretto interessato, vedremo se vorrà tenere ancora con il fiato sospeso i suoi fan, oppure rivelerà le sue intenzioni. Sembra comunque che non ci sia nessuna crisi in corso con la sua attuale fidanzata, particolare che andrebbe a rafforzare la tesi di una sua assenza nel trono over.