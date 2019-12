U&D over, Juan Luis Ciano paragonato a Giorgio Manetti: l’ex cavaliere risponde

Nel trono over di “Uomini e Donne” è arrivato Juan Luis Ciano che ha catalizzato l’attenzione del web su di sé. Non solo per la storia con Gemma Galgani che sembra aver preso una bella sbandata per lui, ma anche per i suoi modi di fare che, per molti, risultano molto simili a quelli di Giorgio Manetti, ex cavaliere della trasmissione.

Toni garbati, modi eleganti, sorrisi scintillanti: tutte qualità che i due uomini hanno in comune e che hanno fatto sì che il web li accostasse. Ma il confronto ben presto ha portato con sé anche una ventata di critiche, perché alcuni utenti hanno paventato l’ipotesi che questa somiglianza sia stata studiata a tavolino dal bel napoletano per conquistare non solo la Galgani, ma anche il pubblico che ha sempre amato molto Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, trono over: Giorgio Manetti rispode sui social

Il tam tam di queste voci è arrivato fino al profilo Instagram dell’affascinante fiorentino e in un post, un follower intraprendente, ha voluto chiedergli cosa ne pensasse di questo paragone: “Ciao a uomini e donne si ripete la tua storia c’è un altro che ha preso il tuo posto”, scrive l’utente.

Il gabbiano fiorentino, senza smentirsi, risponde con un serafico: “Non credo…” aggiungendo una faccina che ride fino alle lacrime. In molti hanno provato a decifrare il significato di queste parole: alcuni pensano che abbia voluto rimarcare il fatto che sia difficile ripetere una storia come la sua con Gemma, altri invece hanno pensato che si sia riferito al fatto che la sua storia era iniziata in maniera totalmente diversa, con molta passione ed entusiasmo.

Anche un altro messaggio postato, mette l’accento su questa similitudine: “La sua eleganza nei modi, le accarezza il viso spostando l’ orecchino come faceva Giorgio, anche i complimenti, gli stessi che faceva il gabbiano. Si muove come lui, persino i sorrisi azzeccati al momento giusto. Ha studiato bene il gabbiano”, riferendosi al comportamento di Juan Luis nei confronti di Gemma.

Ad onor del vero, c’è una grande differenza che allontana Juan Luis da Giorgio: quest’ultimo ha iniziato la storia con Gemma in maniera molto passionale e carnale, mentre Ciano sta dando più importanza all’affinità mentale con lei. Vedremo questa volta come andrà a finire.