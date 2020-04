U&D, Gemma sbotta contro Tina: "Nemmeno l’emergenza sanitaria la ferma"

Gemma Galgani, protagonista indiscussa del dating show in quota Mediaset “Uomini e Donne”, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, dove non ha potuto non lasciare qualche commento anche sulla sua acerrima nemica, Tina Cipollari, che continua a criticare il suo comportamento anche durante la versione rivisitata della trasmissione, dovuta alle nuove misure di contenimento imposte dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Da anni ormai, la versione over del celebre programma condotto da Maria De Filippi dedicato ai sentimenti e agli incontri, “Uomini e Donne”, è strettamente legato alla figura di Gemma Galgani, la dama che, nonostante i tanti incontri, non riesce mai a trovare l’amore vero. Maria De Filippi ed il suo team hanno puntato sulla dama torinese e sulla tronista Giovanna Abate per interrompere il lungo periodo di sospensione del programma – causato dal lockdown – proponendo ai telespettatori una nuova formula, basata su chat e messaggi virtuali, che sembra non avere, però, entusiasmato i fan.

Gemma Galgani al vetriolo contro Tina Cipollari

Nonostante lo show abbia perso un po’ del suo smalto – dal 4 maggio è previsto il ritorno della formula classica del programma – Gemma Galgani sembra invece aver aumentato la sua popolarità, anche grazie al nuovo ruolo di consigliera che ha assunto nei confronti della tronista Giovanna Abate, togliendo di fatto la scena – e la parola – ai due opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nel corso di una recente intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Gemma è tornata a parlare dei suoi epici scontri con la Cipollari, che a sua volta dovrà dire addio agli scherzi irriverenti e pesanti fatti contro la torinese. Se il programma ha perso vivacità, Tina invece sembra l’unica ad avere sempre la battuta pronta, in tal senso il commento di Gemma: “Non la ferma nemmeno l’emergenza sanitaria! È impavida, ancora più spietata“.

La dama ha poi aggiunto: “La cosa che mi ferisce di più è la sua lingua biforcuta. Non c’è arma più tagliente della parola“. Se con Tina le cose non sono migliorate, cosa diversa è invece per Gianni, che la dama sente invece più vicino e protettivo: “Lui lo sento protettivo nei miei confronti. Lo preferisco a quell’altra che invece di fare l’opinionista fa la disturbatrice”.

Una delle novità assolute della nuova formula del programma della De Filippi è il doppio binario su cui viaggiano Gemma e Giovanna Abate, entrambe presenti in trasmissione. Tra le due protagoniste di Uomini e Donne si è creato un rapporto molto bello, di sostegno reciproco. Gemma ha detto di Giovanna: “E’ una ragazza di un’altra generazione ma romantica e schietta quanto me. Devo dire che mi è molto d’aiuto vederla alle prese con i suoi corteggiatori virtuali e a mio modo le do dei consigli materni“.

E’ bene chiarire che la Galgani non ha violato la quarantena per raggiungere Roma, infatti la torinese ha spiegato che prima del lockdown si trovava nella capitale, dove si trova attualmente. Torino non sembra mancarle, poi la dama ha concluso l’intervista lanciando una frecciatina a Tina, dicendo: “A differenza di quello che pensa Tina, so stare da sola“.