Uomini e Donne, format classico potrebbe presto tornare in onda: news e anticipazioni

Buone notizie per i fan del popolare dating show di Canale 5 Uomini e Donne che potrebbe ritornare nella sua versione pre-emergenza sanitaria il 4 maggio, abbandonando quindi la nuova formula, con uniche protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate, rispettivamente volti noti del Trono over e del Trono Classico.

A diffondere per primo la notizia le ultime novità sul programma condotto da Maria De Filippi è stato Tvblog che ha dato ulteriori indicazioni su come funzionerà la trasmissione, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie relative al Coronavirus. Il format così come lo conosciamo non subirà grandi variazioni, piuttosto ci saranno delle integrazione delle attuali puntate, che malgrado l’originalità, non hanno riscontrato il favore del pubblico televisivo.

I cambiamenti delle nuove puntate di Uomini e Donne

Nei nuovi appuntamenti del dating show si assisterà quindi al confronto tra Gemma Galgani e Giovanna Abate con i nuovi pretendenti, che chissà se riusciranno a far capitolare le due protagoniste. Giovanna si butterà alle spalle i problemi avuti con Sammy e Alessandro, mentre Gemma potrà finalmente vedere Occhi Blu – che è già stato smascherato da Novella 2000 – Cuore di poeta e Pantera.

Stando alle anticipazioni che si leggono su TvBlog, inizialmente potrebbero essere invitati in puntata solo coloro che risiedono nel Lazio, per poi allargare gli inviti ai protagonisti che arrivano dal Sud. I protagonisti provenienti dal Nord Italia – zone maggiormente colpite dal contagio del Covid-19 – non saranno presenti fisicamente negli studi televisivi, optando per delle video chiamate per i volti più importanti, come Barbara De Santi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La hairstylist e il tarantino hanno trascorso la quarantena insieme a Brescia, una delle zone più colpite dal contagio, da dove si sono collegati per fare una sorpresa alla Galgani nel corso delle prime puntate della fase 2 del programma. Un supporto che ha fatto molto piacere alla dama torinese, molto legata a Ida Platano. Il grande assente di questa nuova fase di Uomini e Donne sarà ancora una volta il pubblico.