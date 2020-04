U&D, Gemma Galgani scatenata: Tina si scaglia contro la dama e Occhi Blu

Nuovi scontri tra Tina Cipollari e giann a Uomini e Donne, dovuti ad un ballo scatenato della torinese, che si è messa a danzare su un tavolo, come una adolescente, per fare una sorpresa ad uno dei suoi nuovi pretendenti. Gemma ha ricevuto dei messaggi molto belli da Occhi Blu, il pretendente 38enne, che le ha mandato dei messaggi molto intensi e belli.

La dama sospetta che dietro a questo signore, in realtà non ci sia affatto un uomo di 38 anni, bensì qualcuno che ha voluto celare appositamente l’età. “Il ballo andaluso della Galgani ha entusiasmato OcchiBlu, che subito dopo la performance, annunciata ma non vista dal pretendente, ha scritto: “Sono davvero lusingato che tu stia ballando per me. Spero di poter danzare un giorno insieme“.

Tina al vetriolo contro Gemma e Occhi Blu

Tina non è riuscita più a trattenersi ed ha inveito ancora una volta contro la Galgani: “Lei è un’avventuriera. Occhi Blu non devi impegnarti, a lei basta una sola notte. Hai una reputazione pessima e adesso provoca parlando di una sola notte ad un uomo che neanche conosci hai detto per una sola notte“.

La dama, invece, sembra molto presa da questa nuova conoscenza, poi ha chiesto a Tina di non impicciarsi più delle sue cose, felice di ricevere tutte queste attenzioni da nuovi spasimanti che dovrebbero farle dimenticare il passato. Cosa sarebbe il nuovo format di Uomini e Donne senza le liti tra Tina e Gemma?

Mentre Gianni sembra aver perso la sua verve, Tina non ha abbandonato il suo sarcasmo e la sua lingua pungente. Tina continua a non credere alla genuinità della Galgani non solo non condividendo il modo di fare della dama, ma anche del suo spasimante a cui lancia nuove frecciatine: “Vediamo quando se la ritroverà nuda nel letto se la penserà così“.

Mentre Gemma chiede a Tina un po’ di romanticismo, OcchiBlu risponde alla Cipollari, dicendole di non fare la gelosona. Parole che hanno fatto andare su tutte le furie la Cipollari che ha replicato duramente a Occhi Blu dicendo: “Io dovrei essere gelosa di Gemma? Occhi Blu è un cesso perchè uno che ti manda il cielo e il prato non può essere altrimenti“.