U&D, Gemma Galgani consola Giovanna e toglie la scena a Tina e Gianni

Nella puntata di mercoledì 22 aprile 2020 del dating show Uomini e Donne i telespettatori e fan del programma hanno assistito ad una trasformazione di ruolo di Gemma Galgani che, da dama in cerca dell’amore, si è trasformata in consigliera e spalla di Giovanna Abate, visibilmente scossa e sconvolta dalle parole pronunciate da Sammy pochi istanti prima.

La Abate è convinta che l’interesse di Sammy nei suoi confronti sia calato; il corteggiatore, infatti, non si è celato dietro frasi fatte per ingraziarsi la tronista, preferendo dire la verità, cioè che in questo periodo non ha pensato tanto a Giovanna. Durante i botta e risposta mediatici tra Giovanna e Sammy, Gemma è apparsa visibilmente molto presa dalla situazione, tanto che dopo che Giovanna ha chiuso il collegamento con Alessandro e Sammy, ha sottolineato il fatto che si vedeva che Giovanna ci teneva molto a Sammy e alle sue parole.

Gemma Galgani nel ruolo di consigliera convince di più

L’empatia e la sensibilità di Gemma hanno portato la Galgani ad assumere un nuovo ruolo, cioè quello di consigliere e spalla della Abate, che invece non ha ricevuto alcun commento da Tina e Gianni, che in questa occasione sono stati offuscati dall’iniziativa spontanea e sincera di Gemma nei confronti di Giovanna.

Per cercare di fare chiarezza Gemma ha chiesto a Giovanna cosa l’avesse turbata di più di tutto. Giovanna ha replicato senza pensarci due volte, che a turbarla maggiormente è stato il modo cinico con cui Sammy ha parlato un po’ di tutto. La tronista ha poi ammesso di esserci rimasta male anche del fatto che Sammy in queste settimane di quarantena non le ha mai fatto un cenno o lanciato un messaggio subliminale tramite i social.

Gemma sostiene la posizione di Giovanna dicendo: “Quando hai un minimo interesse anche se ci sono dei paletti qualche cosa fa“. Secondo Gemma se a Sammy fosse calato il desiderio avrebbe chiuso con Giovanna. Per la Abate però c’è qualcosa di più o forse ci tiene troppo alle cose che fa.

Gemma nel ruolo di consigliera di Giovanna forse piace di più che non nel suo ruolo di dama alla ricerca dell’amore tramite messaggi via chat. Uno smacco per Tina Cipollari, che ora può temere davvero di aver messa in discussione la sua poltrona come opinionista.