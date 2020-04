U&D, Gianni Sperti rifatto? Nella prima puntata appare irriconoscibile

Dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus, Uomini e Donne torna in una versione nuova di zecca. Il programma di Maria De Filippi viene infatti proposto con il rispetto delle norme anti-covid, e tronisti e corteggiatori non hanno contatto fisico ma interagiscono tramite la comunicazione virtuale.

Naturalmente non potevano mancare i due opinionisti che da tempo la affiancano in questa trasmissione, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due sono sempre presenti e anche adesso fanno la loro parte in questa nuova avventura. Se il programma avrà successo è ancora presto per dirlo, ma intanto è partita la prima puntata e già i telespettatori hanno notato qualcosa di strano nel ballerino.

L’ex marito di Paola Barale è sembrato diverso dal solito, con un aspetto decisamente inaspettato. A detta di moli Sperti sembrava addirittura irriconoscibile. I telespettatori più attenti hanno notato che era gonfio e ed eccessivamente disteso, come se avesse fatto ricorso a delle punturine di botox.

I telespettatori che lo conoscono bene hanno subito visto la differenza fra prima e ora e hanno dedotto che si trattava proprio di un nuovo lifting. La domanda che si sono però posti è anche un’altra: chi ha fatto le punturine a Sperti? Possibile che in questo periodo di quarantena sia ricorso a qualcuno che abbia provveduto?

Non sono mancati i commenti su Twitter riguardo alla vicenda e sono stati in tanti a dire che Gianni da tempo ricorre ai ritocchini estetici. Che lo abbia fatto anche in questo periodo è decisamente fuori luogo, e quindi molti utenti non hanno apprezzato questa sua esigenza sviscerata di rifarsi il viso.

Il fatto che abbia fatto ricorso a qualcuno per i ritocchini implica che sia stato a contatto e questo non è quanto prevede l’isolamento. Se tutti stanno rispettando le regole anche lui deve fare la sua parte. Ancora non è giunta alcuna replica da parte dell’ex ballerino, ma chissà se avrà qualcosa da dire, o qualche giustificazione valida!