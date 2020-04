U&D: è guerra tra Giovanna e Sammy, ma la tronista lo preferisce ad Alessandro

“Uomini e Donne” è ricominciato e alla tronista Giovanna Abate è stata data la possibilità di sentire e rivedere, seppur attraverso la chat, i suoi corteggiatori, ovvero Sammy e Alessandro. Se con Graziani, Giovanna ha avuto un buon feeling dall’inizio dell’interazione online, scambiandosi fin da subito parole dolci e carine e rimarcando l’interesse reciproco, diverso è il discorso con Sammy.

Non appena ha preso il via il collegamento, Giovanna e l’ex tentaotre di “Temptation Island” hanno iniziato ad attaccarsi a vicenda. La tronista crede che tra il ragazzo e la sua ex moglie ci sia ancora qualcosa, i due difatti vivono insieme al loro bambino la quarantena, lui ammette di non averla pensata avendo cose più importanti per la testa, come la perdita del lavoro e ha accusato Giovanna di avere poco tatto e così lo scontro tra la Abate e il suo corteggiatore è stato molto acceso.

Alla fine del collegamento, Sammy si è detto pronto a continuare e Giovanna disposta ad essere sorpresa da lui per poter riprendere un dialogo. Nonostante tutto però la sensazione è che proprio Sammy sia il preferito della tronista e la conferma arriva grazie all’interazione con Alessandro. Quando la Abate e l’ex tentatore di Serena Enardu si sono collegati, tra loro sono volate parole dolci e carine. Prima però, la tronista ha accusato Graziani di non aver avuto una reazione quando lei si è scontrata con Sammy.

Alessandro ha reagito, ammettendo: “Mi sono gelato quando avete iniziato a parlare di lavoro. E poi quando si parlava di figli, ex mogli, mi son sentito un attimo bloccato. Non avendola vissuta una cosa del genere mi sentivo indelicato“. Il momento dedicato ad Alessandro è stato assolutamente perfetto, ma nonostante ciò Giovanna ha ammesso di aver pensato a Sammy.

Difatti alla domanda di Maria De Filippi: “Quando parlavi con lui hai pensato all’altro?“, la risposta della tronista è stata affermativa. Insomma nonostante tutto, Giovanna continua a pensare a Sammy e soprattutto lo fa anche quando parla con Alessandro. Non c’è dubbio che la tronista al momento abbia una preferenza e chissà invece che con il tempo non cambi idea.