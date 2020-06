Tina Cipollari parla del figlio Mattias e ammette: "Ho commesso errori"

Tina Cipollari è ormai conosciuta come l’opinionista più esplosiva della televisione italiana. Presenza fondamentale e veterana a “Uomini e Donne“, la Cipollari si è fatta strada nel mondo dello spettacolo, grazie al suo carattere forte e deciso che le da la possibilità, dopo 20 anni circa, di essere ancora nel programma di Maria De Filippi.

Tina, critica aspramente e spesso in maniera molto vivace e colorita, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, non mostrando peli sulla lingua, né mezzi termini. La sua nemica dichiarata è Gemma Galgani, quando le due appaiono in video, le scintille sono assicurate. Nella vita privata, la Cipollari ha alle spalle un matrimonio, con l’hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Nonostante il matrimonio sia naufragato, Tina e Kikò mantengono comunque un buon rapporto soprattutto per il bene dei loro figli. E tra i loro figli vi è il più grande, Mattias che ha deciso di intraprendere la strada della musica, specializzandosi come trapper, lanciando già qualche singolo e riscuotendo un discreto successo. Il giovane ha recentemente dichiarato che non apparirà mai in tv e che non vuole l’aiuto dei noti genitori per farsi strada nel mondo della musica.

La Cipollari è sempre stata apprensiva con i suoi figli e con Matthis soprattutto e come riporta la rivista “Mio“, la vamp è adesso pronta a mollare un pò la presa: “Sono stata molto apprensiva quando era più piccolo, mentre oggi lo sono decisamente meno. Quando è nato lui per me era tutto nuovo, non sapevo bene come fare e probabilmente ho commesso qualche errore“.

Insomma nulla di grave, perché Mattias è un ragazzo di sani principi e con la testa sulle spalle. Come la stessa Cipollari ha ammesso, è però giunto il momento di invertire la rotta e di essere meno apprensiva, cosa che realmente sta facendo. Tina ha dichiarato che, essendo Mattias il primo figlio, quando è nato era tutto nuovo, ma l’esperienza le ha sicuramente insegnato a non commettere gli stessi errori con gli altri due figli.