Tina Cipollari, la confessione del figlio Mattias: "Non mi vedrete mai in tv"

Mattias Nalli è uno dei tre figli dell’opinionista di “Uomini E Donne” Tina Cipollari e dell’hairstylist Kikò Nalli. Il 20enne ha avuto la possibilità di raccontarsi nel corso dell’intervista al settimanale “Vero“, in cui ha parlato dei propri sogni ponendo l’accento sulla sua passione per la musica. Sono passate poche settimane dall’uscita del secondo singolo di Mattias Nalli che si preannuncia essere un altro successo.

Nel corso della chiacchierata il trapper ha fatto intendere di non voler alcun aiuto dai propri genitori, facendo riferimento ai suoi progetti lavorativi. Queste sono state le dichiarazioni del figlio di Tina Cipollari, che ha voluto fare delle precisazioni: “I miei genitori vorrebbero spingermi e darmi una mano, ma io non voglio alcun tipo di aiuto da parte loro, preferisco andare avanti da solo”.

Le parole del giovane artista sul rapporto con i genitori

Allo stesso tempo l’intervistato ha chiarito di aver ricevuto il sostegno da parte dei genitori, che condividono questa scelta. Il trapper si è espresso in questi termini: “Questa mia decisione l’hanno accettata”. Inoltre Mattias Nalli ha voluto mettere le cose in chiaro anche riguardo alla possibilità di prendere parte a un programma televisivo, escludendo tale ipotesi.

Mattias Nalli, infatti, non nutre alcun interesse per il piccolo schermo, ha dichiarato di non amare molto la televisione, con la sola eccezione del programma “Le Iene”, e ha concluso affermando che quasi sicuramente non lo si vedrà mai partecipare a nessun tipo di talent show televisivo.

Riguardo ai modelli ispiratori che l’hanno fatto appassionare alla musica trap, ha spiegato di non essere legato a un particolare repertorio. Ha continuato dicendo di avere un proprio stile, che ha l’intento di differenziarsi da tutti gli altri: “Non mi ispiro a Ghali e Sfera Ebbasta, io sono Nillas e ho uno stile tutto mio differente da quello di chiunque sulla scena musicale rap e trap”.