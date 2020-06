Nillas, il figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli: "Non voglio l’aiuto dei miei genitori"

Un ragazzo dal viso pulito, promettente nel mondo della musica, si parla del figlio di Tina Cipollari e dell’Hair staylist Kikò Nalli, Mattias Nalli, classe 2004. Il ragazzo è molto giovane, ma nonostante la sua tenera età è stato già capace di dimostrare le sue capacità; un musicista promettente nel campo della trap music, i suoi video riescono a fare migliaia di visualizzazioni.

L’ultimo video del giovane Nillas infatti, intitolato “Com’è che va“, ha già ottenuto 60mila visualizzazioni. Nonostante il ragazzo abbia dei genitori molto noti nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento (tutti conoscono l’opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari, così come tutti conoscono il suo ex marito Kikò), Mattias ha comunque preso una decisione importante.

Il ragazzo infatti ha deciso di non sfruttare l’immagine e la fama dei suoi genitori per destreggiarsi ne mondo della musica, ma preferisce partire dal basso, costruirsi da solo, senza l’aiuto esterno. Non sarà facile per il giovane Mattias, ma di certo sarà una strada anche ricca di soddisfazioni personali, contando unicamente sul proprio talento.

Non è facile emergere nel mondo musicale, avendo anche entrambi i genitori molto presenti sul piccolo schermo, ma in una recente intervista concessa al settimanale Mio, il ragazzo afferma: “I miei genitori vorrebbero spingermi e darmi una mano. È comprensibile che desiderino aiutarmi, ma io non voglio alcun tipo di aiuto da parte loro!“. Recentemente il ragazzo aveva anche affermato che non lo si vedrà mai in televisione.

Inoltre Mattia confessa di aver scelto questo tipo di musica, molto particolare, per la sua originalità e vastità. Mattias è uno dei tre figli della Cipollari e di Nalli, gli altri due figli della coppia sono Francesco (classe 2006) e Gianluca (classe 2007); nonostante il divorzio, la Cipollari e Kikò sono sempre molto presenti nella vita dei figli, cercando sempre di seguire al meglio le loro scelte, anche se non vivono insieme.