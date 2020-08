Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, sposi entro l’inverno: l’indiscrezione

In questi casi si può dire che “tutto è bene quel che finisce bene”, un proverbio che di questi tempi si addice molto alla nota opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari. Di recente infatti la donna è stata protagonista di tutta una serie di pettegolezzi e notizie (rivelatesi poi del tutto fasulle), su un possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito, l’hair staylist Kikò Nalli.

Come se non bastasse, è stata anche messa in discussione la sua storia con il ristoratore Vincenzo Ferrara. A quel punto Tina non ha atteso oltre per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. In quell’occasione infatti, la vamp si è scagliata duramente contro chi aveva generato la fake news. Questo è quanto accaduto in passato, ma oggi la Cipollari non solo appare felice insieme al suo Vincenzo, ma addirittura c’è aria di matrimonio.

In realtà, questa ipotesi delle nozze tra l’opinionista e il ristoratore era già nell’aria da molti mesi, ma il periodo del Covid-19 aveva poi frenato gli entusiasmi, e con essi anche le preparazioni all’evento. Secondo alcune fonti molto vicine alla coppia però, sembra che è di nuovo in cantiere questa idea di matrimonio tra i due innamorati, e pare proprio che la data sia più vicina di quanto si pensi.

Stando a quanto riportato dalle fonti, sembra che le nozze, eventuali, di Tina e Vincenzo, si terranno entro l’inverno prossimo. Un passo molto importante che di certo la Cipollari ha ponderato bene prima di compierlo, considerato che la donna ha già un matrimonio alle spalle e dei figli da accudire.

Del resto, il compagno della vamp, ha saputo conquistare l’amore dei figli di Tina, ed anche il rispetto di Kikò Nalli, tanto che lo stesso hair stylist, ha poi confermato che i rapporti con Tina sono sempre molto sereni e distesi, soprattutto per amore dei figli.