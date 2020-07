Tina Cipollari e Kikò Nalli, riavvicinamento in corso: arriva la reazione della vamp

Nelle ultime ore una nuova notizia bomba sta infiammando il gossip: Tina Cipollari avrebbe lasciato il suo fidanzato Vincenzo Ferrara per riavvicinarsi al suo ex marito Kikò Nalli. Che tra la nota opinionista di “Uomini e Donne” e il ristoratore fiorentino ci fosse aria di crisi, lo si era intuito; eppure fino a poco tempo fa si parlava addirittura di un possibile matrimonio tra i due.

Da quando il lockdown è terminato, Tina e Vincenzo non si sono più rivisti e stando a quanto dichiarato un amico della coppia, la vamp non avrebbe retto la storia a distanza. Ricordiamo che Ferrara vive a Firenze, mentre la Cipollari a Roma insieme a Matthias, Francesco e Gianluca, i tre figli avuti dall’ex Nalli e proprio Kikò sarebbe uno dei motivi dell’allontanamento.

Non appena la notizia è stata resa nota, Nalli è subito intervenuto sui social per smentirla. Adesso pronta è arrivata anche la reazione della Cipollari, la quale attraverso il proprio profilo Instagram ha ripostato una storia pubblicata dal suo grande amico Simone Di Matteo, il quale ha fatto riferimento proprio alle ultime voci di gossip che vedono coinvolta l’esplosiva opinionista di Maria De Filippi.

Dalla storia di Simona, si possono osservare delle foto di Tina e Vincenzo felici e sorridenti, accompagnate dalla seguente didascalia: “Una coppia bellissima, un amore grande. Ma perché la gente ha la strana mania di inventarsi liti non esistenti o addii mai avvenuti? A certa gente la felicità di alcune persone sta proprio stretta“.

Tina, non ha proferito parole in merito, ma ha utilizzato la foto del suo amico come monito per smentire ufficialmente le voci di crisi con Vincenzo. Al contrario, da quanto si apprende, tra l’opinionista e il ristoratore le cose procedono alla grande e non solo, anche Kikò si è abbastanza infervorato nel demolire il gossip su un probabile riavvicinamento alla sua ex moglie. Che l’amico della coppia si sia inventato tutto? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.