Tina Cipollari, nozze in vista con Vincenzo Ferrara: la data sarebbe fissata per marzo 2020

Tina Cipollari è ormai presenza costante nel salotto di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, Tina ricopre, in coppia con Gianni Sperti, il ruolo di opinionista, sfoggiando un carattere abbastanza esuberante. Difatti ne sa qualcosa la sua più acerrima nemica, Gemma Galgani, quando le due donne appaiono in video insieme,lo scontro è assicurato.

Se in televisione Tina appare spumeggiante, anche la sua vita privata ha subito diverse flessioni, infatti la donna è stata sposata per ben quindici anni con l’hair stylist Kikò Nalli, conosciuto proprio nello studio di “Uomini e Donne”, dal quale ha avuto tre figli, Mathias, Francesco e Gianluca. Tra i due il matrimonio non è andato a buon fine e oggi entrambi hanno intrapreso strade differenti.

Kikò è fidanzato con l’ex concorrete del “Grande Fratello”, Ambra Lombardo, mentre Tina appare felice accanto all’imprenditore fiorentino, nel campo della ristorazione, Vincenzo Ferrara. La storia tra Tina e Vincenzo prosegue ormai da diverso tempo e in una recente intervista la vamp aveva dichiarato che lui è l’uomo giusto.

Anche se nell’ultimo periodo le voci di crisi tra i due sono diventate sempre più insistenti, così come di un riavvicinamento di Tina al suo ex marito, ecco che il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, ha lanciato la bomba di gossip, ovvero Tina e Vincenzo non solo sono felici insieme, ma addirittura starebbero pensando di sposarsi, di fare il grande passo e che quest’ultimo sarebbe fissato per marzo 2020.

Stando a quanto riportato dal settimanale, Vincenzo avrebbe trovato le parole giuste per convincere Tina a dirgli di si. Secondo un amico della coppia, la proposta sarebbe arrivata poco prima di Natale e la Cipollari sarebbe capitolata, fissando già una data presunta, ovvero il prossimo marzo. Insomma tutto sembra essere pronto e chissà che Gemma non venga invitata al matrimonio e addirittura non le venga chiesto di fare da testimone di nozze, tuffandosi durante il lancio del bouquet.