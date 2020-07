Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, love story al capolinea: l’indiscrezione

Tina Cipollari è l’opinionista più esplosiva della televisione italiana. Volto di punta di “Uomini e Donne“, da circa 20 anni la vamp entra ogni pomeriggio nelle case degli italiani, animandole con la sua esuberanza. Tina non ha peli sulla lingua e non perde occasione per attaccare tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. La sua più acerrima nemica è senza dubbio Gemma Galgani, difatti le due donne non perdono occasione per litigare.

Nella vita privata, la Cipollari è stata sposata per circa 15 anni con l’hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli ormai adolescenti: Matthias, Francesco e Gianluca. Matthias ha intrapreso la strada della musica e la vamp ha ammesso di essere meno pressante nei riguardi dei suoi figli. Dopo la separazione da Kikò, Tina ha intrapreso una nuova relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara.

A lungo si è vociferato che i due fossero prossimi alle nozze e invece come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia che qualcosa è mutato. Stando a quanto afferma il settimanale “Nuovo Tv“, altro che fiori d’arancio, Tina e Vincenzo si sarebbero lasciati. In particolare, ciò che avrebbe fatto vacillare l’idillio di coppia è stato il vivere la quarantena lontani l’uno dall’altra.

Difatti, la Cipollari durante il periodo di reclusione forzata è rimasta a Roma insieme ai suoi figli, mentre Ferrara, che vive e lavora a Firenze, è rimasto nella città dell’arte. E proprio la lontananza avrebbe fatto si che il rapporto perdesse forza e vigore, indebolendosi sempre più e portando i due innamorati a vivere una crisi profonda che li ha allontanati.

L’ultima foto insieme della coppia, postata dallo stesso Vincenzo sul suo profilo Instagram, risale allo scorso 14 febbraio e da quel momento, anche se le misure restrittive sono state allentate da un pò di tempo, i due non sono più apparsi insieme. A quanto pare, le videochiamate di tanto in tanto e qualche messaggio, che Tina e Vincenzo si sono scambiati durante la quarantena, come la stessa Cipollari ha ammesso in una recente intervista, non sono bastati a superare la prova della lontananza.