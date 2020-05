Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara separati dalla quarantena

Tina Cipollari è da poco tornata in televisione con “Uomini e Donne“, anche se la formula proposta non convince il pubblico. Niente paura però, da lunedì 4 maggio si ritorna di nuovo in studio, senza pubblico e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. In questo periodo di pandemia, anche la bionda opinionista è rimasta chiusa in casa, in quarantena.

Intervistata dal settimanale “Nuovo“, Tina ha raccontato come ha vissuto e vive questo periodo, soprattutto lontana dal suo compagno, Vincenzo Ferrara. Tina e Vincenzo stanno insieme da qualche anno, la loro storia ha preso il via dopo la fine del matrimonio tra la Cipollari e Kikò Nalli e spesso si è vociferato l’imminente profumo dei fiori d’arancio bis, per la vamp.

A causa del coronavirus però, Tina e Vincenzo sono stati costretti a posticipare le nozze e non solo, questo periodo di reclusione forzata lo vivono a distanza. Difatti Ferrara, vive e lavora a Firenze, dove gestisce un noto ristorante, mentre Tina vive e lavora a Roma e ognuno di essi sta vivendo la quarantena nella propria abitazione.

A proposito di ciò, la Cipollari ha confessato al settimanale “Nuovo” che con Vincenzo si sentono spesso, anche se fanno poche videochiamate, quelle stesse videochiamate che in tempo di coronavirus hanno tenuto uniti milioni di persone, seppur a distanza. A tal proposito, Tina ha dichiarato: “Ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata, ma nemmeno tante avendo i miei figli a casa con me…Con loro non conosco la noia…“.

La Cipollari dunque confessa di essere a Roma con i figli, si tratta di Matthias, Francesco e Gianluca, avuti dall’ex marito Kikò Nalli e aggiunge che con loro in casa non ci si annoia mai. L’esplosiva opinionista ha poi parlato della nuova formula di “Uomini e Donne”, ammettendo che non la convince molto, dato che lei preferisce il contatto fisico e l’interazione face to face, rispetto alla parola e alla chat.

Tina ha poi aggiunto che inizialmente era disorientata, non sapendo ciò che l’aspettasse, ma quando poi hanno iniziato a registrare e ha capito di aver la possibilità di commentare tutto che accade in tempo reale, le cose sono andate meglio. Naturalmente non poteva mancare da parte della Cipollari una stoccata ad indirizzo della sua più acerrima nemica: Gemma Galgani.

Tina ha definito Gemma una “poveretta“, ecco le sue parole: “Poveretta, adesso si è convinta di piacere ai ragazzini! Potrebbe essere tutto un bluff come spesso accade nelle chat…Non credo l’abbia messo in conto…Credo che prenderà un’altra bella cantonata…“. Insomma tra le due donne non scorre buon sangue e questo era chiaro ormai da un po’.