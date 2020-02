U&D, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: l’annuncio del matrimonio ai figli

Tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara le cose stanno andando nel modo migliore, tanto che i due ormai sembrano essere prossimi al matrimonio. Dopo la notizia dei preparativi che sembrano già in corso – stando a voci che arrivano direttamente da persone vicino alla coppia – ora giunge anche la notizia dell’annuncio ai figli della Cipollari.

Proprio così, Tina ha deciso di ufficializzare il tutto e rendere partecipe anche la sua prole – formata da 3 ragazzi nati dall’unione con l’ex marito Kikò Nalli – in questo momento tanto importante per lei. Quale occasione migliore se non una conviviale e gioiosa cena tutti insieme? Infatti, proprio durante una serata con i ragazzi, Tina e Vincenzo hanno dato loro la lieta novella.

Tina Cipollari annuncia ai figli l’imminente matrimonio con Vincenzo Ferrara

Sul settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, è stata pubblicata una foto che li ritrae tutti insieme intorno ad una tavola. Non è dato sapere quale sia la location scelta per una così importante occasione, potrebbe essere anche il ristorante gestito proprio da Ferrara a Firenze, L’Osteria del Porcellino.

Intanto, qualche settimana fa sono stati immortalati all’interno di una chiesa sulla rivista “Diva e Donna“, lo scatto aveva acceso il gossip intorno alla coppia e ora con questo nuovo particolare il tutto si fa ancora più concreto. Nel frattempo, l’opinionista più famosa della televisione grazie al programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, continua la sua eterna bagarre con la sua rivale Gemma Galgani che, al contrario di lei, non sembra riuscire a trovare la sua anima gemella.

Al momento non è arrivata alcuna dichiarazione dall’ex marito Kikò Nalli e quindi non è dato ancora sapere se avrà un ruolo in questo matrimonio o, almeno, sarà invitato con la sua nuova compagna Ambra Lombardo. Ricordiamo, infatti, che i rapporti con la bella modella e insegnante siciliana non sono partiti con il piede giusto: Tina ai tempi della partecipazione di Ambra e Kikò al “Grande Fratello” accusò – insieme al figlio Francesco – la Lombardo di essere più interessata alle telecamere che non alla storia con Nalli.