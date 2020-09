Stefano e Belen, l’inaspettata verità: è stato lui a lasciarla, poi ci ha ripensato

A diversi mesi dalla rottura, ancora non erano emersi i reali motivi per cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati. Almeno fino a quando non è uscito il numero del settimanale “Chi” di questa settimana. Il giornale, diretto da Alfonso Signorini, grande amico di Belen, rivela finalmente cos’è successo tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di “Amici” al termine della quarantena.

Stando a quanto scritto da Gabriele Parpiglia – giornalista e grande amico della famiglia Rodriguez – sarebbe stato Stefano De Martino a decidere di lasciare Belen e non viceversa. Nessun tradimento di lui, dunque, come ipotizzava invece il settimanale “Oggi”, secondo cui l’argentina aveva lasciato il marito e papà di suo figlio Santiago dopo aver scoperto delle conversazioni compromettenti tra lui e la collega Alessia Marcuzzi.

Stefano, si legge ancora su “Chi”, ha lasciato Belen per via dei diversi e inconciliabili stili di vita. Il conduttore di “Made in Sud”, infatti, ama mantenere un profilo basso e ci tiene alla privacy; l’esatto contrario della Rodriguez, che negli anni ha fatto del gossip che la riguarda il suo punto di forza. Due visioni della vita e del lavoro nel mondo dello spettacolo che il trentenne campano trovava inconciliabili: da qui la decisione di dire basta a una relazione che si era interrotta già una volta diversi anni fa.

Dopo essere stata lasciata, Belen ha deciso di trascorrere un’estate da single, senza aspettare più i comodi di Stefano. Ha avuto un paio di flirt – l’ultimo, quello con l’hair stylist Antonio Spinalbanese, proseguirebbe ancora oggi – e non ha lesinato le frecciatine social a De Martino. Il quale, sostiene “Chi”, a un certo punto dell’estate si sarebbe pentito della scelta fatta.

Avrebbe dunque cercato nuovamente Belen, provando a riconquistarla, ma lei non ne ha voluto sapere. Così Stefano è tornato alle sue frequentazioni occasionali, che per il settimanale ci sono state per tutta l’estate, abilmente nascoste dal ragazzo, che da fuori sembra condurre una vita monacale.