Archiviato in tempo record l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, che pare le stia provando davvero tutte per riconquistarla (con scarsissimi risultati, almeno per ora), Belen Rodriguez avrebbe già un nuovo amore. Il condizionale è d’obbligo, visto che la coppia non è ancora uscita allo scoperto, ma il primo bacio è già stato immortalato dai fotografi del settimanale Chi, che è uscito con l’esclusivo scatto sulla copertina dell’ultimo numero. Ma chi è il fortunato nuovo destinatario delle attenzioni di Belen? Si chiama Antonio Spinalbanese, e di lui si sa ben poco.

Antonio Spinalbanese, il nuovo flirt di Belen Rodriguez

Stando ai rumors circolati nelle ultime settimane, Belen Rodriguez e Antonio Spinalbanese si sarebbero conosciuti a Ibiza per motivi di lavoro. L’uomo, che di mestiere fa l’hair stylist, è stato ospite della showgirl argentina assieme ad un suo collega. I due si sono occupati della chioma di Belen e tra una chiacchiera e l’altra sarebbe nata una certa simpatia. Da quel momento in poi, con la complicità dei rispettivi amici, Belen e Antonio hanno cominciato a frequentarsi sempre più assiduamente, trascorrendo assieme anche la settimana di Ferragosto. In più di un’occasione, Spinalbanese si è anche fermato a dormire a casa di Belen a Ibiza.

L’ex moglie di Stefano De Martino, infatti, ha pubblicato tra le stories Instagram uno scatto in cui si vede il ventilatore che si trova sul soffitto della sua camera da letto. Lo stesso ventilatore è comparso subito dopo nelle stories di Antonio. Qusto e molti altri indizi hanno fatto capire senza ombra di dubbio che Belen ha un nuovo flirt. O meglio, come maligna qualcuno, un nuovo toy-boy. Spinalbanese, infatti, ha 25 anni: dieci in meno dei 35 di Belen, e cinque in più di De Martino, che secondo i rumors Belen non avrebbe ancora dimenticato, nonostante i numerosi corteggiatori che si sono fatti avanti in questa estate da single.