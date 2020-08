Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è davvero finita? Le frecciatine tra i due ex

Fino a qualche mese fa Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembravano tornati quelli di un tempo, quelli dell’inizio della loro relazione, quando lasciarono i loro fidanzati di allora – rispettivamente Fabrizio Corona (che di lì a poco sarebbe finito in carcere) ed Emma Marrone – per viversi il loro amore nato all’improvviso, che li avrebbe portati di lì a poco a diventare genitori per la prima volta del piccolo Santiago.

Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Milano, tuttavia, la show-girl argentina e il ballerino-conduttore di Made in Sud si sono nuovamente separati. Ma questa volta sembra per sempre. I motivi della rottura non sono noti, ma quel che è parso chiaro da quel momento è che Belen cova molto rancore nei confronti di Stefano.

Le frecciatine di Belen su Instagram

Sin dall’inizio, infatti, la Rodriguez su Instagram non si è mai frenata dal lanciare frecciarine dirette all’ex marito. Per esempio tempo fa in una story fece il verso a Stefano che in un’intervista dichiarava di essere single e affermava: “Se mi innamoro ve lo dirò”.

Poi Belen ha fatto capire in ogni modo che Stefano aveva tradito la sua fiducia (senza mai dire il motivo) e che stava soffrendo, mentre lui una volta ha affermato che chi non gioisce per i tuoi successi lavorativi non ti ama (si riferiva a Belen?). C’è stata persino una volta, subito dopo la rottura tra Belen e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, in cui i due ex coniugi hanno pubblicato quasi contemporaneamente la stessa foto, ovvero la luna piena sul mare.

Che si tratti di una coincidenza è alquanto improbabile. Anche questi giorni, mentre Belen sta vivendo un nuovo flirt con l’hai stylist Antonio Spinalbanese e non fa altro che dichiarate la sua felicità sui social, la sensazione di molti è che con le sue parole voglia colpire soprattutto l’ex compagno, che invece continua a tacere.