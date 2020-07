Belen e Gianmaria Antinolfi: tra loro è finita, spunta Michele Morrone

In questa calda estate sono numerose le notizie di gossip che infiammano le testate giornalistiche, soprattutto quelle di cronaca rosa. E’ in arrivo infatti un nuovo scoop che sicuramente farà molto discutere e interesserà parecchio ai fan e ai giornalisti. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che a quanto pare avrebbe già detto addio a Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore partenopeo con il quale l’abbiamo vista negli ultimi giorni.

La storia con Antinolfi era iniziata solo qualche settimana fa, ma stando alle indiscrezioni del settimanale “Chi”, nel nuovo numero in edicola da mercoledì 29 Luglio, il noto imprenditore partenopeo non starebbe più vicino alla bella showgirl argentina. Quest’ultima, dopo la sofferta separazione dal ballerino Stefano De Martino, non è intenzionata a cercare un altro uomo, a meno che non arrivi quello giusto.

Nel frattempo continuano ad arrivare i corteggiatori e fra i tanti spicca Michele Morrone, attore ventinovenne che abbiamo avuto modo di conoscere nella fiction “Sirene”, nella quale interpretava un tritone e per il suo ruolo nel film “356 giorni” su Netflix. Tra i due pare che ci sia stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e sembra proprio che lui rappresenti i canoni estetici di Belen.

Tuttavia non sappiamo come andrà avanti questa conoscenza dal momento in cui lui è sempre in giro per il mondo. Dopo il successo nel piccolo schermo, Michele Morrone ha ottenuto molto successo anche in Europa, Sud America e Arabia Saudita oltre che ad essere testimonial di Dolce & Gabbana e Guess.

Anche Michele Morrone, nonostante la sua giovane età, è divorziato e ha due figli piccoli, Marcus e Brando che adesso hanno 7 e 3 anni. In attesa di scoprire quindi come si evolverà questo feeling tra i due, Belen continua a precisare che il figlio Santiago resta sempre l’amore più grande della sua vita.