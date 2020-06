Sossio Aruta sul suo matrimonio: "Inviterò Maria De Filippi e non solo"

Sossio Aruta è noto al pubblico grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, ma soprattutto per essere stato per svariati anni, cavaliere nel trono over di “Uomini e Donne“. Proprio nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, dopo tanto tribolare e dopo tante conoscenze finite male, Sossio è capitolato innamorandosi di Ursula Bennardo.

Dopo un forte periodo di crisi vissuto a causa del pessimo comportamento di Aruta a “Temptation Island Vip“, i due si sono concessi una seconda possibilità e il loro amore procede oggi a gonfie e vele, coronato dalla nascita della piccola Bianca. Sossio ha chiesto più volte in tv alla sua Ursula di sposarlo, dapprima lo ha fatto nella casa più spiata d’Italia, poi i due sono tornati a “Uomini e Donne” e lì in grande stile, il calciatore ha chiesto alla sua compagna di diventare sua moglie.

I preparativi per il grande giorno fervono già, anche se a causa del Coronavirus i due hanno preferito spostare il lieto evento al 2021. Al momento una data non è stata ancora fissata, ma sicuramente sarà in estate. Aruta, intervistato dal settimanale “Mio”, ha parlato del matrimonio e ha assicurato che ci saranno tanti invitati vip.

Come lo stesso calciatore ha ammesso: “Sicuramente inviterò Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Tina e Gianni. Tra i gieffini non inviterò Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Fernanda Lessa“. Insomma, nonostante il reality sia terminato da qualche mese, i rapporti tra gli ex gieffini non sono migliorati a telecamere spente e la reunion a casa di Fabio Testi, dalla quale Sossio è stato escluso, ne è la prova.

Non poteva mancare l’invito alla De Filippi, colei che ha fatto incontrare e conoscere Sossio e Ursula, ma soprattutto colei che ha concesso tante opportunità ad Aruta. Sossio ha definito Ursula una donna d’altri tempi, pacata e con la testa sulle spalle e si è detto molto fortunato ad averla incontrata. Queste saranno le secondo nozze per entrambi, difatti Aruta ha alle spalle un matrimonio e due figli, mentre Ursula un matrimonio e tre figli e poi c’è la piccola Bianca, frutto proprio dell’amore tra Sossio e Ursula.