Uomini e Donne, la proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo: "Desidero invecchiare con te"

La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i due ex protagonisti del trono over di “Uomini e Donne“, è stato pieno di alti e bassi. I due hanno infatti affrontato numerosi ostacoli, tra cui la partecipazione a “Temptation Island Vip“, dove la dama decise di lasciare definitivamente il calciatore a causa del suo avvicinamento nei confronti di una tentatrice molto più giovane.

Sossio Aruta, dopo un po’ di tempo, ha deciso di riconquistare per l’ennesima volta Ursula Bennardo rientrando nuovamente negli studi di “Uomini e Donne” come cavaliere. Da quel momento in poi la loro strada è stata in discesa, poiché oggi convivono insieme e dal loro amore nasce la piccola Bianca.

La proposta di matrimonio

Secondo Sossio Aruta la sua esperienza al “Grande Fratello Vip” gli è servita per avere la conferma sul sentimento che prova nei confronti di Ursula: “Mi sono portato a casa la risposta che io sono innamorato pazzo di lei. Mi dispiace di aver lasciato a casa la mia donna con mia figlia. Mi sono un po’ sentito in colpa di questo”.

In seguito, con la scusa di dover risistemare il microfono, Sossio Aruta viene invitato da Maria De Filippi ad abbandonare un attimo gli studi della trasmissione. Pochi minuti dopo rientra con un vestito elegante, pronto a fare la fatidica proposta a Ursula.

Questa scena avviene sotto agli occhi di Alfonso Signorini, presente negli studi grazie ad una videochiamata su Skype: “Sono due anni che vivo una favola d’amore bellissima insieme a te però io non mi accontento, desidero invecchiare con te. Tutte le favole d’amore hanno un lieto fine e manca un piccolissimo particolare. Sono qui per chiederti se vuoi diventare mia moglie e mi vuoi sposare”. La risposta è ovviamente “sì” e il tutto si conclude con l’ultimo ballo negli studi sotto le note della canzone “Perfect” di Ed Sheeran.