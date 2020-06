GF Vip reunion, ma senza Clizia a Paolo: Fernando Lessa rivela il motivo

Si apprende la notizia che qualche giorno fa è avvenuta una simpatica riunione tra ex partecipanti della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“. Una riunione all’insegna dell’amicizia e del divertimento, alla quale hanno partecipato quasi tutti gtli ex concorrenti del reality, tra i quali Adriana Volpe, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli e Teresanna Pugliese.

La serata si è svolta a casa di Fabio Testi e a rivelare il tutto è stata la modella brasiliana Fernanda Lessa, ai microfoni del programma radiofonico di Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” di Giada Miceli. La Lessa ha raccontato che è stata una serata particolarmente piacevole, ma che non si poteva non sentire la mancanza della coppia del momento, ovvero Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

La modella spiega subito il motivo della loro assenza; nonostante infatti i due ragazzi abbiano un ottimo rapporto con tutti i partecipanti al gioco, la coppia ha deciso di non presentarsi perché in questo momento stanno trascorrendo del tempo totalmente da soli, coltivando la coppia e vivendosi giorno per giorno.

Si passa poi ad un argomento abbastanza caldo, ovvero il rapporto attuale esistente tra le conduttrice Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli. Di recente infatti il gossip vuole che tra i due coniugi vi sia un forte periodi di crisi, ma la Lessa smentisce apertamente, affermando che alla festa i due sembrano più felici che mai, tanto che la Volpe ha presenziato insieme a suo marito, sua figlia e il suo cagnolino.

In ultimo, la Lessa prende le dovute distanze su un’ipotetica partecipazione a “Tempation Island Vip“, affermando che per ora non parteciperà al reality, per il semplice motivo che, in precedenza, quando aveva concluso il suo gioco al “Grande Fratello Vip”, dovette poi affrontare una serie di situazioni difficili da gestire; la ragazza inoltre afferma che, ancora oggi, sono diversi i commenti razzisti che continua a ricevere da parte degli haters.