U&D over, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati genitori: è nata Bianca

Dopo tanta attesa è arrivata la lieta notizia della nascita della piccola Bianca, la figlia dei due celebri protagonisti di “Uomini e Donne” Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la cui relazione ha vissuto molti alti e bassi, ma alla fine la coppia ha superato le incomprensioni, iniziando così un nuovo capitolo della loro vita.

L’ex dama del Trono over ha dato alla luce la sua bambina questa mattina, dopo una lunga attesa, infatti sembrava che fosse pronta per il parto già qualche giorno fa, invece la bimba sembra proprio abbia voluto farsi attendere. L’11 ottobre quindi sarà una data molto importante per loro che sia ggiungerà anche a quella del 14 febbraio, giorno in cui la coppia si è conosciuta negli studi Elios.

Sossio Aruta annuncia la nascita della piccola Bianca

Dopo la partecipazione di Sossio e Ursula a Temptation Island Vip molti telespettatori e fan davano per spacciata la loro storia d’amore, specialmente dopo le esternazioni del cavaliere contro la sua compagna, ma a Uomini e Donne è accaduto l’inpensabile, infatti la coppia ha appianato le divergenze, rimettendo al primo posto solo il loro amore.

Il coronamente di questo amore è stata la nascita di Bianca, che ha messo in secondo piano il matrimonio tra l’ex dama ed il calciatore. Sia Sossio che Ursula sono già genitori, figli di precedenti relazioni: 2 per Aruta e 3 per la Bennardo. Il primo a dare l’annuncio della nascita della piccola è stato Sossio che ha condiviso un post sui suoi profili social dove si legge: “La nostra principessa“.

La nascita è avvenuta alla 8,38 del mattino, ma ancora non ci sono altri dettagli. Sossio ha voluto dedicare le sue parole a Ursula, scrivendo: “Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono“. A corredo di queste parole la prima immagine della piccola, di cui si vede solo la manina, sopra quella della mamma. Tra le sue Instagram Stories, Sossio ha voluto dedicare alla piccola il brano “Piccola stella” del cantante Ultimo.

Stando alle parole di Sossio si può desumere che non ci saranno stati problemi durante il parto e che sia la mamma che la piccola stanno bene. Inutile dire che i fan della coppia ha inondato di like e commenti di auguri e felicitazioni i profili social di Sossio e Ursula, che sicuramente molto presto presenterano ufficialmente la piccola anche agli amici di Uomini e Donne.