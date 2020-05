Serena Enardu si sfoga dopo l’intervista di Pago: "Tra di noi non è successo niente di grave"

In questi giorni Serena Enardu e Pago hanno annunciato la loro separazione. I due nell’ultimo periodo si sono inseguiti, con l’ex tronista di “Uomini e Donne” che è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini, proprio per riconquistare nuovamente la fiducia del cantante.

La prima crisi tra i due è avvenuta durante la partecipazione a “Temptation Island Vip”, il reality show ideato da Maria De Filippi ma condotto da Alessia Marcuzzi. Serena Enardu infatti, durante la loro avventura in Sardegna, ha perso la testa per il giovanissimo Alessandro Graziani, chiudendo quindi il rapporto con Pago.

Il nuovo sfogo di Serena Enardu

Dopo l’esperienza al GF Vip Pago e Serena hanno fatto dei progetti davvero molto importanti. Infatti, nelle varie interviste, hanno dichiarato di star pensando al matrimonio e ad un loro primogenito. Tuttavia tutte queste belle idee sono state bruscamente interrotte dopo le ultime news.

In una recente intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso SIgnorini, Pago ha dichiarato che avrebbe lasciato Serena Enardu a causa di una vicenda molto grave. Tuttavia l’ex volto di “Uomini e Donne non sembra dello stesso preavviso: “Ormai ho capito che o i diretti interessati usano questi mezzucci poco chiari per far credere alle persone chi sa che cosa […] non è successo proprio niente […] C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere”.

La Enardu ha poi dichiarato che in questi giorni ha letto delle sciocchezze imbarazzanti sui social network: “Si ricama sulle vicende in maniera davvero imbarazzante”. Pago, invece, è concentrato sulla sua carriera musicale. In questi giorni ha rilasciato il singolo “Tu lo sai”, mentre verso il mese di settembre dovrebbe uscire l’autobiografia dedicata alla sua vita musicale e non solo.