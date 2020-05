Pago e Serena si sono lasciati: l’annuncio della Enardu

Il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu, si sono lasciati. Per diversi mesi sono stati la coppia più chiacchierata e al centro dell’attenzione mediatica, protagonisti di un tira e molla estenuante. Tutto ha preso il via quando entrambi hanno partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island Vip“.

Una volta approdati nell’isola delle tentazioni, Serena ha creato un legame speciale con il single Alessandro Graziani, mandando di fatto Pago su tutte le furie e all’aria la loro relazione. Una volta che i due fidanzati si rividero al falò di confronto finale, ognuno prese la propria strada e la Enardu si professava non più innamorata del suo compagno, un sentimento il suo che dopo 7 anni di relazione si era affievolito.

Quando qualche mese dopo Pago ha partecipato al “Grande Fratello Vip“, Serena si è riscoperta innamorata di lui e pronta a tutto pur di riconquistarlo. La stessa ex tronista, venne a sua volta ingaggiata come concorrente nella casa più spiata d’Italia e da quel momento prese il via un riavvicinamento che destò non poche polemiche, in primis tra i famigliari di Pago.

Oggi però le cose tra i due sono nuovamente naufragate e a darne l’annuncio è stata la stessa Enardu, la quale ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram che la ritrae con le lacrime agli occhi e ha comunicato la fine della storia con Pago. Le sue parole sono state molto chiare: “Personalmente non avrei mai voluto dover fare quello che sto facendo in questo momento, ovvero prendere il mio telefono per scrivere ciò che andrete a leggere. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente“.

Si apre così il lungo sfogo di Serena. L’ex tronista ha poi proseguito, cercando di spiegare i motivi alla base della rottura: “L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita“.

Stando alle parole di Serena, Pago non riuscirebbe a superare gli errori che lei ha commesso a “Temptation Island Vip”, continuando a non nutrire fiducia in lei e questa sarebbe la motivazione che li ha portati ad allontanarsi ancora una volta. Durante il suo sfogo, la Enardu è stata molto chiara, indietro non si torna.