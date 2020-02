GF Vip, il figlio e il fratello di Pago attaccano Serena Enardu

L’ingresso di Serena Enardu nella Casa di Cinecittà del “Grande Fratello Vip” non ha fatto storcere il naso solo ai coinquilini, ma anche ai familiari di Pacifico Settembre, in arte Pago, che fino a qualche settimana fa voleva solo vivere questa nuova esperienza in solitaria, per avere la possibilità di guardarsi dentro e capire così i suoi veri sentimenti nei confronti della sua compagna.

Dopo i primi tentennamenti Pago ha deciso di seguire il suo cuore e riprovare con Serena. che sembra aver cancellato tutte le incertezze, titubanze e riserve manifestate durante la recente partecipazione della coppia a Temptation Island Vip; partecipazione, che in tanti ricorderanno, sentenziò la fine della relazione della coppia.

Il figlio ed il fratello di Pago contro Serena Enardu

Protetti dalle alte mura della Casa più spiata d’Italia, Pago e Serena sembrano due piccioncini innamorati, che stanno vivendo una nuova stagione della vita di coppia. Al riparo dalle efferate e cruenti critiche dei social – e non solo – i due gieffini non sembra siano al corrente neanche del sentiment che alberga nei cuori dei rispettivi familiari.

A fronte di tanta felicità che si può registrare tra i familiari della Enardu, cosa diversa sembra esserci per quelli di Pago, che invece ha rilasciato delle dichiarazioni tuttaltro che positive circa il ritorno dell’ex tronista di Uomini e Donne nella vita del cantante. Tra gli ultimi a fare delle dichiarazioni in tal senso è stato il fratello di Pacifico, che ha rilasciato una recente intervista al settimanale Spy, tuonando: “Non è vera felicità“.

Dalle pagine di Spy si legge che Pedro, una volta appreso l’ingresso di Serena come concorrente del reality, ha subito pensato al cuore del fratello, ai suoi sentimenti e alle sue emozioni. Pago è una persona buona e pura, ed é per questo che i familiari del cantante ora temono che Pacifico possa perdere la felicità.

Il cambio di atteggiamento di Serena non ha affatto convinto la famiglia Pacifico, che attacca dicendo: “Da quando è entrata Serena noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo sé stesso” – quindi ha aggiunto – “Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo“. Ad aggiungersi a questo coro di dissenso, c’è anche il figlio di Pago, Nicola, che sembra non aver più voglia di guardare il papà in tv.

A spiegarne il motivo è Miriana Trevisan, mamma del piccolo ed ex moglie di Pacifico, che in una recente intervista ha svelato che Nicola non guarda più il papà da quando ha fatto il suo ingressso nella Casa Serena Enardu. Sembra che Nicola abbia detto: “Perché è entrata?” – riferendosi a Serena, quindi ha chiosato – “Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io“. Chissà cosa farebbe Pago se sapesse cosa ne pensa il figlio di tutto questo?