Grande Fratello Vip, Serena Enardu parla del suo ex Pago: "Mi manca da morire"

Nella prossima puntata del “Grande Fratello Vip” potrebbe entrare negli studi di Cinecittà l’ex tronista di “Uomini e Donne” Serena Enardu. La ragazza, negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto per aver chiuso il suo rapporto con Pago durante la loro esperienza a “Temptation Island Vip“.

Pago al momento è uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip” e, per ora, ha sempre fatto delle dichiarazioni molto dolci nei confronti di Serena Enardu, nonostante abbia sofferto molto nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Le parole di Serena Enardu

Ad oggi Pago non sa che la sua ex fidanzata potrebbe entrare nella Casa del GF Vip durante la puntata di questo venerdì. Infatti l’ex tronista si trova da sola in una stanza isolata da tutti, mentre osserva da uno schermo quasi ogni movimento e parola del cantante.

Nell’ultimo daytime mandato in onda del “Grande Fratello Vip“, Serena Enardu sembra ritrattare sulla sua storia d’amore con Pago, dichiarando che negli ultimi mesi ha sentito molto la mancanza: “Mi sono resa conto che mi mancava da morire. Che lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Per questo magari potrebbe servire un confronto con me, così si toglierebbe dalla testa dei pensieri che secondo me ancora non si è tolto”.

Anche Pago sembra essere convinto di questo, e durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto rivela nell’essere certo che Serena sia ancora innamorata di lui. Infatti in uno dei confessionali svela: “So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male. Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Quindi ho bisogno di tempo”.

Al momento resta un mistero come reagirà Pago se la sua ex fidanzata entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Potrebbe comunque non prendere benissimo questa notizia.