"Temptation Island Vip": segnali sospetti sul rapporto tra Serena Enardu e Alessandro Graziani

L’ultima edizione di “Temptation Island Vip” ha da poco chiuso i battenti e nonostante ciò si continua a parlare delle coppie in gioco e dei loro destini. In particolare, la coppia che è sulla bocca di tutti è quella composta dal cantante Pago e dall’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. Pago e Serena hanno lasciato la trasmissione ponendo fine alla loro relazione.

Allo scadere dei ventuno giorni canonici i due si sono rincontrati e hanno dato vita ad un falò di confronti finale molto forte e intenso, culminato con la fine della loro storia. In particolare ciò che ha scaturito la rottura tra i due è stata la forte vicinanza di Serena al single Alessandro, all’interno del villaggio delle fidanzate.

Dopo la messa in onda dei comportamenti di Serena, il web è insorto contro di lei, spesso anche con accuse pesanti e difendendo Pago, ciò anche perchè, una volta terminato il falò di confronto e dopo essersi separata da Pago, Serena ha incontrato Alessandro e i due si sono ripromessi di conoscersi e frequentarsi meglio a telecamere spente.

Oggi quali siano i rapporti tra i due non è ancora chiaro. Alessandro, durante un’intervista rilasciata alla rivista “Uomini e Donne Magazine“, aveva parlato di Serena, come della donna più coraggiosa nel villaggio. Serena, dal canto suo, sempre alla stessa rivista aveva dichiarato di non voler parlare di Alessandro, perchè voleva tutelarlo.

E nemmeno il confronto, nello studio di “Uomini e Donne“, tra Pago e Serena è servito a chiarire la cosa, dato che si è preferito non far entrare Alessandro. Oggi però arrivano nuovi segnali direttamente da “il Vicolodellenews“, in particolare ciò che è emerso è che Serena e Alessandro si seguono su Instagram e si lasciano like a vicenda, sotto le loro foto. Per il momento i segnali sono questi, di certo se qualcosa di concreto dovesse venir fuori sicuramente sarebbe al centro del “gossip“.