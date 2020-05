Pago e Serena rivelano i motivi della rottura: "Era un amore malato"

Il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu, sono stati per diversi mesi nell’occhio del ciclone. Hanno dapprima partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island Vip“, dove si sono lasciati, salvo poi fare la pace al “Grande Fratello Vip” dove entrambi erano concorrenti, fino al sorprendente epilogo finale.

Durante e dopo il “Grande Fratello Vip”, Serena e Pago sembravano aver ritrovato la sintonia che per 7 lunghi anni ha caratterizzato la loro storia d’amore, in barba a tutte le critiche e gli attacchi feroci che piovevano da ogni dove. Durante “Temptation Island Vip”, la Enardu si era molto avvicinata al single Alessandro Graziani e questo era stato motivo di rottura. Nella casa più spiata d’Italia, Pago aveva superato anche i like che Serena aveva messo sotto alcune foto Instagram di Graziani, le incomprensioni erano alle spalle e tutto era tornato alla normalità.

Dopo l’esperienza del GF, entrambi si mostravano felici e innamorati, e invece come un fulmine a ciel sereno, qualche giorno fa la Enardu ha annunciato la rottura definitiva, via social. Serena aveva lasciato intuire che alla base ci fosse una motivazione grave e adesso l’ex coppia si è confessata in un’intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, dove hanno finalmente spiegato ciò che è realmente accaduto.

Dalle parole di Pago, si intuisce che lui è molto amareggiato per tutto ciò che è successo, perché Serena avrebbe fatto qualcosa che lo avrebbe portato nuovamente a perdere la fiducia in lei; Pago si dichiara infatti deluso da Serena e sostiene che lei non sa neanche cosa sia la fiducia. Queste le sue parole: “E’ successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena“.

Si intuisce dunque, che Serena abbia cacciato improvvisamente Pago di casa e che vi sia stata alla base una questione di mancanza di fiducia. Anche la Enardu ha parlato ed espresso le proprie ragioni e sempre al magazine diretto da Signorini, ha dichiarato: “Non pagherò a vita i miei sbagli. Sarò egoista, ma devo salvarmi. Ho bloccato tutti i contatti con Pago, non voglio più sapere niente. Io sono una persona trasparente, non ho mai nascosto nulla. La nostra storia era una storia malata“.

Serena parla addirittura di storia malata, il che è una cosa indubbiamente molto forte. Dalle parole di entrambi, si evince, non solo che il bicchiere si è ormai rotto per sempre, ma anche che la ferita fa ancora molto male. Sicuramente con il tempo entrambi saranno felici e magari avranno la possibilità di parlarne e appianare i dissapori, creando un legame nel rispetto dei 7 anni vissuti insieme.