Nina Moric confessa: "Mi sto facendo curare e non me ne vergogno"

Non c’è tregua per le vicende legali che vedono protagonisti la modella croata Nina Moric e il suo ex compagno Luigi Favoloso. I due infatti non vanno di certo per il sottile, continuando senza sosta la loro battaglia legale, riguardante dei presunti maltrattamenti da parte di Favoloso ai danni della Moric. L’uomo, però, nega apertamente di aver mai compiuto atti del genere.

Di certo la questione non si è svolta in totale riserbo, tutt’altro; molto spesso i due ragazzi sono stati ospiti, a più riprese, nel salotto del gossip di Barbara D’Urso, raccontando al pubblico le vicende della loro diatriba e tutti gli aggiornamenti del caso. Un periodo abbastanza negativo quindi per Nina, che si ritrova a difendere i suoi diritti e a difendersi legalmente da una serie di accuse.

Un momento in grado di creare non poco stress a chiunque, tanto che la Moric a più riprese ha confessato che questo periodo per lei è altamente sfibrante, tanto da essersi trovata costretta a rivolgersi a un professionista, ovvero uno psichiatra, per sottoporsi ad un regime terapeutico. La donna afferma: “Sto facendo una terapia che cura i traumi. Per non bastare frequento anche un bravo psichiatra. Stare male purtroppo succede a molte persone ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo“.

Oltre a questo, a corroborare ancora di più il periodo negativo, si aggiungono le pesanti critiche a cui Nina è stata di recente sottoposta dai suoi haters, a causa di un presunto flirt con il criminologo Ezio Denti; in tanti, infatti, hanno aspramente criticato Nina, in quanto non hanno reputato opportuno che la modella si tuffasse in una nuova storia se quella precedente è ancora aperta, soprattutto sotto l’aspetto legale.

Nina si ritrova dunque a difendersi da ogni fronte, da quello social a quello legale e a quello sentimentale; tante sono state le critiche anche per aver coinvolto il figlio, che lei ha sempre difeso, affermando che se avesse detto il falso sul conto di suo figlio di certo lo avrebbe perso e mai avrebbe fatto una cosa del genere. Non resta dunque che attendere altri risvolti circa la vicenda tra la Moric e Favoloso.