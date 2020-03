Nina Moric: flirt in corso con Ezio Denti, criminologo della macchina della verità

Nina Moric ha un nuovo amore: si tratta di Ezio Denti, il criminologo della macchina della verità che spesso abbiamo visto ospite nei salotti di Barbara D’Urso. La Moric nelle ultime settimane è stata al centro del gossip a causa della querelle con il suo ex compagno Luigi Mario Favoloso e per tale ragione ha conosciuto e incontrato Denti.

Andando con ordine, la Moric e Favoloso si sono accusati a vicenda di violenza. Luigi Mario per un po’ era sparito dall’Italia non lasciando tracce di sè e quando tutti erano preoccupati la Moric è intervenuta asserendo che Favoloso era un uomo violento e la sua era tutta una messa in scena, dato che faceva preoccupare inutilmente le persone che gli volevano bene.

In effetti Favoloso stava bene e quando è tornato in Italia è partita, nei salotti di Barbara D’Urso, una guerra che ha soprattutto visto Nina puntare il dito contro il suo ex per aver commesso atti di violenza nei suoi riguardi e in quelli di Carlos Maria Corona, il figlio che la Moric ha avuto da Fabrizio Corona. La modella ceca ha perfino denunciato e pubblicato sui social i segni delle percosse ad opera di Favoloso.

La D’Urso è intervenuta e Nina si è sottoposta, a “Live – Non è la D’Urso“, alla macchina della verità gestita proprio da Ezio Denti, per dimostrare che le sue accuse ad indirizzo di Favoloso corrispondessero al vero. In realtà la Moric, poco tempo dopo, sui social ha confessato di aver assunto il criminologo per indagare su Favoloso.

La loro frequentazione non si è però limitata ad una vicinanza professionale, ma si è estesa anche ad una vicinanza personale. Difatti il settimanale “Nuovo” ha paparazzato Nina ed Ezio in atteggiamenti intimi, felici e sorridenti. Complice la querelle Moric – Favoloso, Nina ha avuto la possibilità di conoscere Ezio Denti e chissà che un nuovo amore non sia già sbocciato.