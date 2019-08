Nadia Toffa, il ricordo di vip e colleghi

Nadia Toffa è scomparsa nella mattinata del 13 agosto dopo aver lottato per quasi due anni contro il cancro. La conduttrice de “Le Iene” venne ricoverata il 2 dicembre 2017, causato da un malore improvviso, avvenuto intorno alle 14 nella zona di Trieste. Solo successivamente, grazie alla sua confessione, si venne a sapere la verità.

La conduttrice, dopo aver svelato al pubblico della sua malattia, è diventata molto attiva sui social network. Infatti, informava di ogni particolare pubblicando foto su Instagram oppure Facebook. Proprio per questo motivo, il silenzio dell’ultimo mese sui social network ha fatto preoccupare molto i suoi fan.

I ricordi su Nadia Toffa

Grazie al suo spirito combattivo e alla sua voglia di vivere, oltre ad aver parlato della sua malattia con tanto coraggio, Nadia Toffa ha conquistato il cuore di tutti. Al momento si contano ben 17.100 tweet sotto l’hashtag #NadiaToffa, mentre anche la trasmissione #LeIene è in tendenza con 1.333 tweet.

Anche il mondo della musica si abbraccia alla famiglia di Nadia Toffa. In queste ore possiamo leggere sia un messaggio di Laura Pausini: “Vincere significa Distinguersi. E tu lo hai fatto sempre. Buon Viaggio Piccola Grande Donna Coraggiosa. #nadiatoffa” che Paola Turci: “Affrontare il dolore con tenacia, dolcezza e quel sorriso che ti ho sempre visto avere. Un grande esempio per tutti #NadiaToffa”.

Tra i suoi colleghi invece ci sono Miriam Leone: “Ciao Nadia, grazie per tutto quello che sei stata (e che resterai)… buon viaggio anima bella”, Salvo Sottile: “Mi mancherai @NadiaToffa . Hai combattuto fino alla fine con tutta te stessa. Perché tu questo sei sempre stata, un guerriero dolce e perbene. Non sai che dolore leggere che non ci sei più. Ciao amica mia RIP #Nadiatoffa” e Sabrina Salerno: “Ovunque tu sia, sei e sarai sempre, una grande guerriera. Ciao Nadia #nadiatoffa @redazioneiene #leiene”. Anche Barbara D’Urso ha scritto un ricordo per la Toffa.

I ricordi più emozionanti restano comunque quelli fatti da due trasmissioni. In primis, la redazione de “Le Iene” ha voluto dedicare un lunghissimo messaggio per lei, ricordando a tutti di come abbia combattuto contro una malattia così maligna. Anche Maria De Filippi, tramite la pagina “C’è Posta per Te“, scrive una dedica molto speciale nei suoi confronti.