Nadia Toffa, Barbara D’Urso svela l’ultimo messaggio ricevuto dall’inviata de "Le Iene"

Nadia Toffa, la popolare conduttrice de “Le Iene Show”, è venuta a mancare la mattina del 13 agosto 2019, e a dare il triste annuncio sono stati i colleghi del celebre programma di Italia 1, che hanno riservato il loro personale cordoglio pubblicando dei post molto emozionanti e commoventi sui social, attestanti il grande amore ed affetto che provavano per l’inviata.

Nadia ci ha lasciati a soli 40 anni – li aveva compiuti il 10 giugno scorso – a causa di un tumore, comparso la prima volta nel 2017, che aveva coraggiosamente combattuto. Nelle ultime ore sono tanti i messaggi di cordoglio per la giornalista che sono arrivati da tanti personaggi dello showbiz, tra i tanti anche Barbara D’Urso, che ha voluto condividere con i fan un ricordo di Nadia davvero molto speciale.

Barbara D’Urso ricorda Nadia Toffa

La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica live” ha voluto ricordare Nadia condividendo uno scatto risalente a qualche tempo fa, che la ritrae al fianco dell’inviata, per poi commentare la foto scrivendo: “Mi incazzavo sempre quando quegli stupidi cretini ti attaccavano ma tu mi dicevi: “Dai amica facciamoci una risata insieme”(anche se so che ci stavi male)“.

Barbara ricorda inoltre i momenti in cui la Toffa l’andava a trovare indossando un cappello a falde larghe che doveva nascondere i segni dei trattamenti chemioterapici, anche se Nadia non si è mai vergognata della sua condizione, anzi si abbiagliava nei modi più stravaganti, anche usando delle parrucche variopinte ed originali, pur di vedersi bella anche nei momenti peggiori.

Lady Cologno ha voluto salutare Nadia con una poesia di Alda Merini, che proprio qualche mese fa la Toffa le inviò, dove si parla della bellezza di una donna, perché si è belle anche con un filo di trucco, per il vissuto trascorso, per i sogni che albergano ancora dentro di noi, ma che sono rimasti segreti al mondo.

La poesia della Merini fa riferimento anche alle parole spese invano, ai dolori provati dalle donne, le attenzioni che non si ricevono, ed ancora per le emozioni provate e le speranze che noi donne cerchiamo da tutte le parti e a cui ci aggrappiamo per non affondare. Tutto questo e tanto altro ancora rende una donna bella, unica e speciale, ma solo chi sa guardare potrà vedere la bellezza che c’è in una donna. Ed è questo il messaggio che Nadia ci lascia con quel suo sorriso smagliante, coinvolgente e virale.